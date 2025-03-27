Akciğer kanserine yakalanan baba-kız hastalığı birlikte yendi

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:58

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:58

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan emekli asker ve 3 çocuk babası Mehmet Atsız ani kilo kaybı şikayetiyle 2023'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerin ardından Atsız'a akciğer kanseri teşhisi konuldu. Mehmet Atsız için operasyon kararı alındı. Atsız, 27 Temmuz 2023'te Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk ve ekibinin operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Mehmet Atsız'ın ardından kızı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nde büro elemanı olarak çalışan Ebru Atsız'a da yaklaşık 17 ay sonra akciğer kanseri teşhisi konuldu. Mehmet Atsız, kızını da aynı hekime emanet etti. Ebru Atsız da Prof. Dr. Türk ve ekibi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'nde 6 Mart'ta yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN GAYRET SARF EDECEĞİZ"

Hastalık sürecini anlatan ve en büyük destekçilerinin eşi ve oğlu olduğunu dile getiren Mehmet Atsız, "88 kilodaydım, 74 kiloya kadar düştüm. Akciğer filmi çekildi, sağ tarafta bir kitle olduğunu söylediler. Pet ve tomografi çektirdim. Yapılan biyopside kanser teşhisi konuldu. Ameliyat için gün aldık. Ameliyatım 5,5 saat sürdü. Oksijen ve hava desteği aldım. Daha önce kalp ameliyatı geçirmiştim. O yüzden kemoterapi önermediler. Akıllı ilaç tedavisine başladık. 16 kür akıllı ilaç kullanarak bugünlere geldim. 8 kilo aldım. Doktorumdan emin olduğum için kızımı da emin ellere bıraktım. Konulan teşhis içimi yaksa da doktorumuza güvendiğimiz için iyileşeceğini bildim. İkimizin de hayatı oğlum Yener Atsız ve eşim Hatice Atsız'ın elinde. Saati saatine bizi besliyorlar. Bize çok iyi bakıyorlar. Bundan sonra hayatımıza dikkat edeceğiz. Sağlığımızı korumak için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.

SAĞLIK RAPORU ALMAK İÇİN GİTTİ, KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İzmir Şehir Hastanesi'nde 1 ay önce geçirdiği ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Ebru Atsız da iş yeri tarafından her yıl istenen sağlık raporunu almaya gittiğinde yapılan tetkikler sonucu hastalığını öğrendiğini anlattı. Atsız, şöyle konuştu:

"Akciğerlerde leke görüldü. Daha önce 3 kez zatürre geçirmiştim. Bu lekelerin ondan kaynaklandığını düşündüm. Çekilen röntgen sonrası babamın doktoru Prof. Dr. Figen Türk hocamızın yanına geldik. Kendimi hasta hissettiğim bir durum da yoktu. Birden ortaya çıkınca şaşırdım. Babamın hastalığını öğrendiğimizde de hep iyileşeceğini düşündüm, onu yatarken hiç görmedim annem de o süreçte beni hep teselli etti. Herkes sağlığının kıymetini bilsin" ifadelerini kullandı.

'AKCİĞERE BIÇAK DEĞMEZ İNANIŞININ AKSİNE TEDAVİ'

Her 2 hastaya da akciğerde lezyon nedeniyle standart cerrahi ameliyatları yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Figen Türk, "Takip edip diğer branşlarda destek tedavileri yapıldı. Bunun yanında eşlik eden hastalıklar vardı. Mehmet Bey'de Parkinson, kızında ise epilepsi rahatsızlığı vardı. İlgili branşlarla görüşüldü. Kızında tesadüf akciğerde lezyon olunca tanıyı koyarak tedavisini yaptık. 'Akciğere bıçak değmez' inanışının aksine uygun hastalarda mümkün mertebe en kısa sürede ilgili hekime ulaşarak tedavi edilmesini öneriyoruz. Bu ekip işi. Takipleri devam edecek. Baba ile kızın aynı hastalığa yakalanmasında çevresel faktörler, genetik yatkınlık, sigara kullanıp kullanmaması da belirleyicidir" dedi.