Akdeniz Diyeti ve Demans arasındaki ilişki incelendi
İsveç'te yapılan 20 yıllık bir araştırma ile "Akdeniz diyeti" ve demans hastalığı arasında bağlantı olmadığı kanıtlandı.
İsveç'de yapılan bir çalışmada Akdeniz diyeti ile demans hastalığı arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı ortaya çıkarıldı.
Lund Üniversitesi Klinik Bellek Araştırma birimi üyesi Dr. Isabelle Glans, "Geleneksel beslenme alışkanlıkları veya Akdeniz diyetinin, demans hastalığı ile bağlantısı yok" dedi.
Livescience'ın haberine göre Dr. Glans, "Araştırma, ortalama yaşları 58 olan ve araştırma başlangıcında demans belirtileri göstermeyen 28 bin kişi üzerinde yapıldı" dedi.
Araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan ve uygulamayan demans hastaları arasında yeni olgular gelişmediğini belirtti.
JAMA dergisinde 2019 yılında yayınlanan ve binlerce insanın üzerinde onlarca yıl çalıştığı iki araştırma, Akdeniz diyetinin veya diyet kalitesinin demans riskini etkilediğine dair hiçbir kanıt bulamadı.
Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'ne göre, genel olarak sebze, baklagil, meyve, balık ve zeytinyağı gibi doymamış yağlar açısından zengin olan Akdeniz diyeti hakkında yapılan önceki çalışmalarda, karışık sonuçlar ortaya çıktı.
DEMANSA KARŞI KORUYABİLİR DENMİŞTİ
Daha önce ağırlıkla sebze, meyve ve balıktan oluşan Akdeniz diyetine bağlı kalmanın alzaymırdan koruduğunu belirtilmişti.
Bu konu hakkında araştırmalar yapan bilim insanları, kronik hastalıkları kontrol altında tutmanın, egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin alzaymırdan korumada önemli olduğunu ve sağıklı diyetler arasında en iyisinin akdeniz diyeti olduğunu savunmuştu ve alzaymıra karşı koruyucu olabilecek bir çok faktörden biri olan akdeniz diyetinin, demansa karşı da koruyucu olabileceğini öne sürülmüştü.
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