Akupunkturun Gücü: Zayıflama ve sigara bırakma tedavilerinde etkisi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:02

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:02

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Cengiz İşbilen, akupunktur tedavisi ile zayıflama ve sigara bırakma konularında bilgiler verdi. Akupunkturun geleneksel bir tedavi yöntemi olduğunu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten İşbilen, özellikle migren, baş ağrıları, psikiyatrik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları gibi birçok alanda etkili olduğunu ifade etti.

Akupunkturun zayıflama tedavisinde kullanılmasının metabolizmayı düzenleyebildiğini ve iştah kontrolü sağlayabildiğini belirten İşbilen, tedavi sürecinin doğru beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku düzeni ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Akupunktur ile zayıflama tedavisinin vücutta ve kulak içindeki özel noktalara uygulanan iğnelerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Sigara bırakma konusunda da akupunkturun etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirten İşbilen, akupunkturun vücuttaki hormonları dengeleyerek nikotin bağımlılığını azaltabildiğini ve sigara bırakma sürecini kolaylaştırabildiğini ifade etti. Akupunktur tedavisinin sertifikalı uzman hekimler tarafından yapılması durumunda önemli bir yan etkisinin olmadığını belirtti. Tedavinin sigara bırakma dönemini daha konforlu hale getirebileceğini ve bırakma sürecinde ortaya çıkan belirtileri azaltabileceğini söyledi.