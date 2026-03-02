Alerji testlerine erişimde eşitsizlik

Alerji hastalıklarının teşhisinde ve tedavi sürecinin yönlendirilmesinde kritik rol oynayan alerjik duyarlılık testleri, birçok hasta için hayati önem taşıyor. Ancak Türkiye’de bu testlere erişim, herkes için eşit değil. Ekonomik engeller, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve bölgesel farklılıklar nedeniyle binlerce kişi tanı ve tedavi sürecinde geri kalıyor. Uzmanlar, erken teşhisin yaşam kalitesini artırdığını vurgularken erişim sorunları toplum sağlığında derin bir eşitsizliği gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Dermatoloji Derneği Dermatoalerji Çalışma Grubu Üyesi Özlem Su Küçük, deri alerji testlerinin erken ve geç tip deri testleri olarak ikiye ayrıldığını belirterek “Erken tip deri testi delme (prick) testi atopik dermatit ve solunumsal atopi durumlarında yani alerjik astım, alerjik rinit gibi hastalıkların tanısında ve immunoterapi tedavisinde yol göstericidir. Geç tip deri testi yani yama (patch) testi ise alerjik ekzemanın tanısında rol oynar” dedi. Alerjik duyarlılık testlerinin hastaların erken dönemde tanı alarak erken tedavi ile hastaların yaşam kalitesini yükselttiğine değinen Küçük, “Atopik hastalıklarda alerjik yürüyüşü durdurabilir” diye ekledi.

‘YENİ DÜZENLEMELER GEREK’

Alerji testlerinin hem nitelikli zaman hem de kaliteli materyal gerektirdiğini vurgulayan Küçük, “Alerjen ekstreleri yurtdışından temin edilmekte ve bu durum maliyeti arttırmakta. Avrupa’da ve Türkiye’de alerjen testlerinde en büyük problem ruhsatlandırma süreçlerinde yaşanıyor. Her bir alerjen için ayrı ayrı ruhsatlandırma gerekli. Bu süreçler alerjenlerin teminini güçleştirmekte” ifadelerini kullandı. Bu konuda hem Avrupa’da hem Türkiye’de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Küçük, “Özellikle büyük şehirlerde testlere erişim daha kolayken küçük şehirlere alerjenlerin ulaşımı daha zor. Avrupa’da ve Türkiye’de alerjenlerin ruhsatlandırmasında yapılacak düzenlemeler testlere erişimi kolaylaştırabilir. Alerjen testlerinde ithalatta yaşanan zorluklar kendi alerjen ekstrelerimizi üretecek yerli biyoteknoloji yatırımları maliyeti düşürebilir ve testlere erişimi arttırabilir” dedi.