Alerjik çocuklarda yastık ve yorgan seçimine dikkat

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:31

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:57

Alerjik çocuklarda yastık ve yorgan seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, ev tozu akarlarının (mite) yün yatak ve yorganlar içerisinde sıklıkla bulunan ve alerjik hastalıklara en sık neden olan alerjen olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Alerjileri olan çocuklar için doğru yatak takımı seçimi, alerjenlerin neden olduğu belirtileri azaltmak ve çocuğun rahat bir uyku deneyimi yaşamasını sağlamak için önemlidir. Akarlar gözle görülemeyen mikroskobik canlılardır ve ev tozu akarlarının vücut yapıları ile dışkıları alerjik özellik göstermektedir. Akarlar en çok halı, çarşaf, yatak, yorgan, yastık, tüylü ve yünlü eşyalar, tüylü oyuncaklar, kumaş döşemeli eşyalarda bulunurlar” diye konuştu.

OKUL BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Vücuda giren mite alerjenlerinin özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerjik hastalıklara yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

“Örneğin, ev tozu akar alerjisi olan astımlı çocuklar akarlar ile karşılaşınca astım belirtileri daha da kötüleşebilir. Ayrıca burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanması, burun kaşıntısı gibi alerjik nezle şikayetlerini de tetikleyebilir. Alerjenlerin yatak takımına girmesi, gözlerde tahrişe de neden olabilir. Ayrıca yanlış yastık ve yorgan seçimi, alerjik çocuğun gece uykusunun kalitesini bozarak gündüz okul başarısını etkileyebilir. Özellikle atopik egzama gibi cilt alerjisi olan çocuklarda yanlış yatak takımı seçimi, ciltte kaşıntı ve döküntü gibi alerjik cilt şikayetlerini artırabilir.”

ÖZEL TASARLANAN YATAK VE YORGAN KILIFLARI KULLANILMALI

Prof. Dr. Nacaroğlu, alerjik çocukların yastık ve yatak takımını dikkatlice seçmelerinin önemine işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

“Alerjen geçirmez kılıflar, hipoalerjenik dolgu malzemeleri ve düzenli temizlik gibi önlemler, alerji belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Alerjik çocuklar için özel olarak tasarlanmış yatak ve yorgan kılıfları kullanmak, alerjenlerin yatak ve yorgan içine girmesini engelleyebilir. Yorgan ve yastık seçerken, hipoalerjenik dolgular içeren ürünleri tercih etmek, alerjenlerin birikmesini ve yayılmasını engelleyebilir. Ek olarak, alerjik çocukların kullandığı yorgan ve yastıkların kolayca temizlenebilir ve yıkanabilir olması önemlidir. Bu, alerjenlerin birikmesini azaltmaya yardımcı olur. Ürünlerin etiketlerindeki temizlik talimatlarına uygun olarak temizlemek ve düzenli olarak yıkamak önemlidir. Yine alerjik çocukların odalarında alerjen birikimini azaltmak için yatak odası düzenli olarak havalandırılmalı ve yatak, yorgan takımları sık sık temizlenip havalandırılmalıdır. Nevresim ve çarşaflar ile yastık kılıfları yıkanabilir olmalı ve en az 60 derece sıcak suda yıkanmalıdır ve haftada bir-iki kez değiştirilmelidir. Yün battaniyeler, alerjik çocuklarda çok fazla mite içerdiği için tercih edilmemelidir. Alerjik çocukların uygun yatak takımını seçmek ve alerji belirtilerini en aza indirmek için çocuk alerji uzmanlarından destek almaları gerektiğini unutmamak gerekir.”