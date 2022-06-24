Almanya'da Covid-19 hızlı testler için yeni karar: Ücreti belli oldu

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara daha önce ücretsiz olarak sunulan Covid-19 antijen hızlı testlerin temmuzdan sonra ücrete tabi olacağını bildirdi.

AA
24 Haziran 2022 Cuma, 16:17
Almanya'da Covid-19 hızlı testler için yeni karar: Ücreti belli oldu
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ücretsiz sağlanan ve salgını kontrol altına almada önemli olan Kovid-19 antijen hızlı testlerinin temmuzdan sonra 3 avro olacağını belirtti.

Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini bildiren Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim. Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Lauterbach, 15 Haziran’da sonbaharda başka bir şiddetli Covid-19 dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.



Almanya Covid-19 hızlı test
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