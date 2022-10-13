Almanya’da Covid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı
Almanya’da Covid-19 vakalarının daha fazla armasını önlemek için eyalet yönetimlerinden maske takma zorunluluğu getirilmesi istendi.
Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, eyalet yönetimlerden artan Covid-19 vaka sayılarına karşı harekete geçmesini talep ederek, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde toplu taşıma ve halka açık kapalı alanlarda FFP2 maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.
Johna, eyaletlerin hastanelere aşırı yüklenme olmaması için salgının durumunu yakından takip ederek kararlar almasını istedi.
Hastanelerdeki durumuna dikkati çeken Johna, hastanelerde Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların sayısının bir önceki haftaya göre iki kat arttığını, yoğun bakım servislerinde de Covid-19 hastalarının sayısının arttığının görüldüğünü anlattı.
Johna, "Acil servislere şimdiden aşırı yüklenme var, bazı eyaletlerde acil durum yönlendirme merkezleri hastalar için ambulanslarda boş yer bulmada zorluk yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da eyaletlere, büyüyen Covid-19 dalgısına karşı mücadelede kapalı alanlarda maske zorunluğu getirilmesi çağrısında bulunarak, eyaletlerden Enfeksiyonu Koruma Yasası’nda yer alan bu imkanı kullanmasını talep etti.
Lauterbach, federal hükümetin eyaletleri bu konuda zorlayamayacağını belirterek, Covid-19 dalgasının kendiliğinden de azalmayacağına dikkati çekti.
Yüksek vakalardan dolayı bazı hastanelerin şimdiden taşıyabilecekleri yükün sınırına geldiğini, ölümlerin de arttığını aktaran Lauterbach, aşılara, daha iyi verilere ve ölüm oranlarını düşüren ilaçlara sahip oldukları için Covid-19 dalgasına hazırlıklı olduklarını da kaydetti.
Federal Meclis’in eylülde kabul ettiği ve Nisan 2023’e kadar yürürlükte olacak Enfeksiyon Koruma Yasası’nda eyaletlere halka açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirme imkanı tanınıyor.
Kültür ve spor etkinlikleri ile restoranlarda, iyileşmiş, Kovid-19 testi negatif olanlar veya aşıları tam olup da son aşısı 3 aydan eski olmayanlar, bu zorunluluğun dışında tutulabiliyor.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı