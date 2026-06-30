ALS hastalığında yeni nesil tedavi umudu: Yapay zeka ve gen terapileri öne çıkıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurten Ölmez, Amyotrofik Lateral Sklerozun (ALS), hareket etmemizi sağlayan motor sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalık olduğunu belirtti.

ALS'nin toplumda çoğu zaman yanlış bilinen yönleri bulunduğunu ifade eden Ölmez, “ALS bir kas hastalığı değil, motor sinir hücrelerinin hastalığı. Hastaların büyük bölümünde dokunma, ağrı ve sıcaklık hissi korunuyor” dedi.

Ölmez, ALS'nin her bireyde aynı şekilde başlamadığını, ilk belirtilerin elde güçsüzlük, ayağa takılma, konuşma bozukluğu veya yutma güçlüğü şeklinde ortaya çıkabileceğini ifade etti.

‘ALS’NİN SEYRİ VE İLERLEME HIZI KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR’

Nöroloji Uzmanı Dr. Ölmez ALS'nin yalnızca ileri yaşlarda görüldüğü, hastaların hiçbir şey hissetmediği veya zeka fonksiyonlarının mutlaka bozulduğu yönündeki düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. ALS tanısı alan her kişinin kısa sürede tüm fonksiyonlarını kaybetmesinin söz konusu olmadığını belirten Ölmez, hastalığın seyri ve ilerleme hızının kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade etti.

‘ERKEN TANI VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR’

ALS'nin yalnızca fiziksel etkileri olan bir hastalık olmadığını belirten Ölmez, "Bu hastalık kişinin günlük yaşamını, ailesini ve sosyal çevresini de etkiliyor. Erken tanı, düzenli takip ve multidisipliner yaklaşım sayesinde hastaların yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hastalığın ilerleyici yapısına rağmen günümüzde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok sayıda destekleyici uygulamanın bulunduğunu aktaran Ölmez, fizik tedavi ve rehabilitasyon, solunum desteği, beslenme desteği, konuşma ve iletişim yardımcıları ile göz hareketleriyle çalışan iletişim sistemlerinin hastaların günlük yaşamını kolaylaştırdığını ifade etti.

‘HAREKET AZALSA DA İLETİŞİM VE YAŞAM DEVAM EDER’

ALS hastalarının düşünmeye, hissetmeye, sevmeye ve karar vermeye devam ettiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Ölmez, “Hareket kabiliyetindeki azalma kişinin hayata olan bağlılığının azaldığı anlamına gelmez. Aile desteği, anlayış ve sosyal dayanışma ALS ile mücadelede en güçlü desteklerden biridir. Psikolojik ve sosyal destekte tedavi sürecinin önemli parçaları arasında yer alıyor” diye konuştu.

‘YENİ NESİL TEDAVİ ÇALIŞMALARI UMUT VERİYOR’

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurten Ölmez, ALS tedavisinde uzun yıllar boyunca seçeneklerin sınırlı kaldığını ifade ederken, şu bilgileri paylaştı:

“Son dönemde yürütülen klinik araştırmalar hastalığın seyrini değiştirebilecek yeni nesil tedavilere odaklandı. Özellikle yapay zeka destekli modellemeler, doğrudan hatalı genleri hedef alan yenilikçi gen terapileri ve sinir hücrelerini ölümden korumayı amaçlayan moleküler tedavi çalışmaları öne çıkıyor. Hatalı genleri hedef alan gen temelli tedaviler ile nöroprotektif yaklaşımlar üzerine yürütülen çalışmalar, ALS tedavisinde geleceğe yönelik önemli umutlar sunuyor."