Ankara’da önemli kanser zirvesi: ‘Müjdeler sağlıkta devrim yaratacak’

LÖSEV, 25–28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği 3. Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu ile dünyaca ünlü bilim insanlarını Ankara’da buluşturuyor. LÖSANTE Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda gen düzenleme, hücresel ve bağışıklık temelli tedaviler ile etik sorumluluklar ele alınacak. Bu önemli bilimsel buluşma, kanser tedavisinin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

ABD, İngiltere, İspanya, Norveç, Fransa, Slovenya gibi ülkelerden ve ülkemizden alanında öncü akademisyenlerin katılacağı sempozyumda; gen düzenleme yöntemleri, immünoterapiler, hücre ve gen tedavilerinin klinik uygulamaları masaya yatırılacak.

HEDEF: YÜZDE 100 BAŞARI

Bu çalışmalar ile tedaviye cevap vermeyen hastalarda yüzde 100 başarı hedefleniyor. Bu toplantıda alınan kararları zaman kaybetmeden, hastalarının tedavileri için ve parasız olarak sunacak olan LÖSEV müjdelerin sağlıkta devrim yaratacağını açıkladı.