Anne adaylarının en çok şikayet ettiği 5 durum: Hamilelikteki rahatsızlıklar nasıl geçer?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:10

Hamilelik, kadın vücudunda birçok fiziksel ve hormonal değişikliğe neden olan özel bir süreçtir. Bu değişiklikler bazı anne adaylarının kendini harika hissetmesini sağlarken, bazıları için ise çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, hamilelik sürecinde en sık karşılaşılan beş şikayeti ve bu şikayetlerle başa çıkma yöntemlerini anlattı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA



Hamileliğin en yaygın şikayetlerinden biri olan mide bulantısı ve kusma, özellikle gebeliğin ilk üç ayında daha sık görülür. Sabahları daha yoğun hissedilen bu durum, genellikle ilk hamileliklerde, genç anne adaylarında ve ikiz gebeliklerde daha şiddetli olabilir.



? Sabah yataktan kalkmadan önce tuzlu kraker veya kuru bisküvi tüketin.

? Az ve sık öğünler yiyerek mideyi aşırı doldurmaktan kaçının.

? Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerden uzak durun.

? Ağır kokulara maruz kalmamaya özen gösterin.

? Şikayetler devam ederse mutlaka doktorunuza danışın.

HALSİZLİK VE YORGUNLUK



Hamilelik sürecinde vücudun artan enerji ihtiyacı ve değişen hormon seviyeleri nedeniyle anne adayları kendilerini daha yorgun hissedebilir. Progesteron hormonunun yükselmesi, uyku hali ve halsizlik hissini artırabilir.



? Günde en az 7-9 saat uyuyarak uyku düzeninize dikkat edin.

? Demir eksikliğiniz olup olmadığını kontrol ettirin ve doktor önerisiyle takviye alın.

? Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin, protein ve Omega-3 açısından zengin besinler tüketin.

SIRT VE BEL AĞRILARI



Hamilelik ilerledikçe büyüyen rahim ve değişen vücut ağırlık merkezi, sırt ve bel bölgesinde baskıya neden olabilir. Özellikle hamileliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde bu şikayetler artış gösterebilir.



? Duruş pozisyonunuza dikkat edin, dik durmaya özen gösterin.

? Sırtı destekleyen bir sandalye kullanın ve uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçının.

? Hafif germe hareketleri ve prenatal yoga gibi aktiviteler yaparak kaslarınızı güçlendirin.

? Ağrılar çok şiddetliyse veya bacaklara yayılan uyuşma hissediyorsanız doktora danışın.

KABIZLIK VE ŞİŞKİNLİK



Gebelikte yükselen progesteron hormonu bağırsak hareketlerini yavaşlatarak kabızlığa neden olabilir. Aynı zamanda rahmin büyümesi, bağırsaklara baskı yaparak şişkinlik hissini artırabilir.



? Bol lifli gıdalar (tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller) tüketin.

? Günlük yeterli miktarda su içerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayın.

? Düzenli yürüyüş yaparak sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olun.

? Probiyotik açısından zengin gıdalar tüketin.

? Doktor önerisi olmadan müshil gibi ilaçlar kullanmayın.

SIK İDRARA ÇIKMA



Hamileliğin erken dönemlerinde artan progesteron hormonu ve böbreklerin daha fazla çalışması nedeniyle sık idrara çıkma ihtiyacı oluşabilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ise büyüyen rahmin mesaneye baskı yapması bu durumu daha da artırabilir.



? Sıvı alımını azaltmayın ancak gece yatmadan önce fazla su içmekten kaçının.

? Kafein içeren içeceklerden (çay, kahve, gazlı içecekler) uzak durun.

? Pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri yaparak mesane kontrolünüzü artırabilirsiniz.

Dr. Sevgi Sarı Demir, hamileliğin her kadında farklı deneyimlendiğini ancak alınacak önlemlerle bu yaygın şikayetlerin büyük oranda kontrol altına alınabileceğini vurguladı.