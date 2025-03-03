Cildinizin ve bebeğinizin sağlığını riske atmayın: Hamilelikte kaçınılması gereken 5 kozmetik ürün

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:04

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:04

Hamilelik dönemi, anne adaylarının hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin gelişimini korumak için daha dikkatli olmaları gereken hassas bir süreçtir. Bu dönemde tüketilen gıdalardan kullanılan ilaçlara kadar pek çok konuda özen gösterildiği gibi, cilt bakımı ve kozmetik ürünler de büyük önem taşır. Ancak, bazı kozmetik ürünlerin içerdiği kimyasallar, gebelik sürecinde bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Peki, cildinizin ve bebeğinizin sağlığını riske atmamak için gebelik sürecinde hangi ürünlerden uzak durmalısınız? İşte, hamilelikte kaçınılması gereken 5 kozmetik ürün...

HAMİLELİKTE KAÇINILMASI GEREKEN 5 KOZMETİK ÜRÜN

1. Retinoid içeren cilt bakım ürünleri

Retinol, Retin-A, Retinil Palmitat gibi A vitamini türevleri içeren ürünler, hamilelikte sakıncalıdır.

Fazla miktarda retinoid alımı, bebekte doğumsal anomalilere neden olabilir.

Anti-aging kremler, akne tedavi kremleri ve bazı leke giderici ürünlerde sıkça bulunur.

2. Paraben içeren ürünler

Parabenler, kozmetik ürünlerin raf ömrünü uzatan koruyucu maddelerdir.

Östrojen hormonu üzerinde etkisi olabileceğinden hormonal dengesizliklere yol açabilir.

Şampuanlar, vücut losyonları, makyaj malzemeleri gibi birçok üründe bulunur.

3. Oje ve aseton

Ojelerde bulunan formaldehit, nefes yoluyla vücuda alındığında zararlı olabilir.

Aseton, solunduğunda sinir sistemini olumsuz etkileyebilir.

Oje ve aseton kullanımı minimum seviyeye indirilmeli veya doğal içerikli alternatifler tercih edilmelidir.

4. Hidrokinon içeren cilt beyazlatıcı ürünler

Hamilelik sürecinde cilt lekeleri için kullanılan hidrokinon, yüksek emilim oranına sahiptir.

Fetüs üzerinde olası riskler taşıdığından hamilelik boyunca uzak durulmalıdır.

5. Sülfat içeren şampuanlar ve duş jelleri

Sülfatlar (SLS ve SLES), cildin koruyucu bariyerini zayıflatabilir ve ciltte hassasiyet oluşturabilir.

Doğal ve organik içerikli şampuanlar tercih edilmelidir.

HAMİLELİKTE GÜVENLİ KOZMETİK ÜRÜNLER NASIL SEÇİLİR?

Hamilelik döneminde güvenli kozmetik ürünler kullanmak için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Doğal ve organik içerikli ürünler tercih edin. Kimyasal içermeyen, bitkisel bazlı ürünler hamilelikte daha güvenlidir.

Hipoalerjenik ve parfümsüz ürünleri seçin. Cilt hassasiyeti arttığı için alerjik reaksiyon riskini en aza indirmek önemlidir.

Ürün etiketlerini dikkatlice okuyun. İçeriğinde retinoid, hidrokinon, sülfat, paraben gibi zararlı kimyasallar bulunmadığından emin olun.

Dermatolog onayı alın. Hamilelik sürecinde kullanmayı düşündüğünüz kozmetik ürünleri mutlaka doktorunuza danışın.