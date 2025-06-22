Anoreksiya Nervoza hakkında bilinmesi gereken 10 hayati gerçek

Uzman Klinik Psikoloğu Melike Yücel, özellikle gençler arasında hızla yayılan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan anoreksiya nervoza hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yücel, bu hastalığın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da bireyleri derinden etkilediğini belirterek, toplumda yeterince ciddiye alınmadığını vurguladı.

"SADECE KİLO VERME İSTEĞİ DEĞİL"

Yeme bozukluklarının dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu etkilediğini belirten Yücel, anoreksiyanın en ölümcül psikiyatrik rahatsızlıklardan biri olduğuna dikkat çekti. “Her yıl dünya genelinde yaklaşık 10 bin kişi yeme bozuklukları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, sorunun ne denli ciddi olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Yücel, anoreksiya nervozanın kişinin kilosu ve bedeniyle ilgili sağlıksız düşünceler geliştirerek yeme davranışlarını aşırı şekilde kısıtlamasıyla ortaya çıktığını ifade etti. Hastalığın başlıca belirtilerini şöyle sıraladı:

Aşırı kilo kaybı

Yoğun kilo alma korkusu

Bozulmuş beden algısı

"Anoreksiya hastaları genellikle çok zayıf olmalarına rağmen kendilerini şişman hisseder. Bu nedenle sıkı diyetler, aşırı egzersiz ya da yemek sonrası kusma gibi davranışlara yönelebilirler" dedi.

EN ÇOK ERGEN KIZLARDA GÖRÜLÜYOR

Hastalığın her yaş ve cinsiyette görülebileceğini söyleyen Yücel, ancak en sık ergenlik dönemindeki genç kızlarda ortaya çıktığını ifade etti. “Bu yaş grubu, beden algısının şekillendiği ve sosyal baskıların yoğun hissedildiği bir dönemdir. Moda, sosyal medya ve toplumsal beklentiler bu algının sağlıksızlaşmasına neden olabilir” diye konuştu.

NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Anoreksiyanın birçok faktörün bir araya gelmesiyle geliştiğini belirten Yücel, şu faktörlere dikkat çekti:

Genetik yatkınlık

Kişilik özellikleri (mükemmeliyetçilik, düşük benlik saygısı)

Aile yapısı

Toplumsal baskılar

Travmatik yaşam olayları

Yücel, sosyal medyada filtreli içeriklerin ve “ideal” vücut algısının, gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve gerçek dışı beden algılarını tetiklediğini söyledi.

ERKEN BELİRTİLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yücel, anoreksiya nervozanın erken belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

Ani kilo kaybı

Kalori takıntısı

Yemeklerden kaçınma

Aşırı egzersiz

Adet düzensizliği

Sosyal ortamlardan uzaklaşma

Cilt ve saç problemleri

Depresyon ve içe kapanma

Bu belirtilerin gözlemlendiği bireylerin mutlaka uzman desteği alması gerektiğini ifade etti.

TEDAVİ SÜRECİ: SADECE KİLO ALMAK YETMEZ

Anoreksiyanın tedavisinin yalnızca kilo alımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yücel, “Asıl amaç, kişinin yemek ve beden algısıyla ilgili sağlıksız düşünce ve davranışlarını değiştirmektir” dedi.

Tedavi sürecinde doktor, psikolog, diyetisyen ve ailenin iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini söyleyen Yücel, özellikle ergenlerde aile temelli terapilerin, yetişkinlerde ise bilişsel davranışçı terapilerin etkili olduğunu belirtti. Gerekirse psikiyatrik ilaç desteği de sürece dahil edilebiliyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK ŞART

Toplumda yeme bozukluklarıyla ilgili farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çeken Yücel, ailelerin çocuklarına sağlıklı beden algısı kazandırmak için:

Açık iletişim kurmaları

Medya okuryazarlığını teşvik etmeleri

Duygusal dayanıklılığı artırmaları

Sağlıklı beslenme eğitimi vermeleri

Gerektiğinde psikolojik destek almaları

gerektiğini belirtti.