Antalya’da 24. Ulusal Cerrahi Kongresi düzenlendi: Haberal'a ödül

24. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya’da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrenin onur konuğu, Türkiye’de organ naklini 1975 yılında ilk kez gerçekleştiren Mehmet Haberal oldu.

Kongrenin açılış konferansını veren Prof. Dr. Mehmet Haberal, cerrahinin yalnızca teknik bir uygulama olmadığını vurgulayarak, “İyi bir cerrah iyi bir sanatkardır” dedi. Haberal, “Görevimiz ülkemize katkı sağlayıp onu yüceltip, yükseltmektir” ifadelerini kullandı.Türkiye’de organ naklinin gelişim sürecine değinen Haberal, yarım asırda önemli mesafe kat edildiğini belirterek, organ bağışının önemine dikkat çekti ve “Hayat bağışlayın.” çağrısında bulundu.

Kongrenin açış konuşmasını yapan Türk Cerrahi Derneği Başkanı Serdar Karaca ise cerrahinin günümüzde yapay zekâ, robotik sistemler ve biyoteknoloji gibi alanlarla iç içe geliştiğini belirtti. Karaca, “Cerrahi artık yalnızca bir ustalık sanatı değil, geniş bir inovasyon alanıdır” dedi.

Kongrede, dernek tarihinde ilk kez verilen Prof. Dr. Cemil Topuzlu Özel Onur Ödülü’nün ilk sahibi de Prof. Dr. Mehmet Haberal oldu. Haberal’a, bilim dünyasına katkıları ve tıp alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek özel bir anı takdim edildi.

Program kapsamında cerrahinin tarihçesine ilişkin sunumlar yapılırken, alanında öncü bilim insanları da kongrede yer aldı.