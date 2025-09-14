Antibiyotik kullanımına dikkat

Türkiye'de antibiyotiklerin gereksiz ve bilinçsiz kullanımı önceki yıllara göre azaldı. Ancak uzmanlar, hâlâ yaygın olan yanlış kullanımların toplum sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Simla Dilara Sezgin, Türkiye’nin antibiyotik kullanımında geçmişe göre çok daha bilinçli bir noktaya geldiğini belirterek “Bugün artık antibiyotiklerin reçetesiz satılması kesinlikle yasak.

En çok ‘Komşum kullanmış, bana da verin’ şeklinde gelen taleplerle karşılaşıyoruz. İkinci yaygın yanlış ise grip, nezle, COVID gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik istemek. Halbuki antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkilidir, virüslere karşı hiçbir işe yaramaz” diye konuştu.