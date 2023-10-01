Antidepresanlar hakkında bilmeniz gereken her şey!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:40

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:42

ANTİDEPRESANLAR NASIL ÇALIŞIR?

Çoğu depresyon ilacı, ruh halinizi etkileyen nörotransmitter adı verilen beyin kimyasallarının dengesini değiştirerek çalışır. Bunlar arasında serotonin, noradrenalin ve norepinefrin bulunur. Birinci basamak doktorunuz antidepresan reçete edebilir. Ancak belirtileriniz şiddetliyse sizi bir psikiyatriste yönlendirecektir. Bu, ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir doktordur. İlaçlar depresyon belirtilerine yardımcı olabilir, ancak her zaman depresyonunuzun nedenlerini tedavi etmez.

GERÇEKTEN İŞE YARIYORLAR MI?

Genel olarak, antidepresanlar, özellikle psikoterapi ile birlikte kullanıldığında gerçekten iyi çalışır. Bu kombinasyon, her iki tedaviyi tek başına kullanmaktan daha iyi sonuçlar verebilir. Antidepresan kullanan çoğu kişi üzüntü, ilgi kaybı ve umutsuzluk gibi semptomlarda nihai iyileşmeler olduğunu söyler. Ancak bu ilaçlar hemen işe yaramaz. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanız 1 ila 3 hafta veya daha uzun sürebilir ve tam faydayı hissetmeniz daha da uzun sürebilir.

Belirtileriniz 3 ay sonra düzelmediyse doktorunuzla konuşun. Daha güçlü bir doza veya farklı bir antidepresana ihtiyacınız olabilir. Birçok insan denedikleri ilk antidepresanla rahatlamaz. Ayrıca, depresyon ilaçları bir süredir kullanan az sayıda insanda işe yaramayı bırakabilir. Bu sizin başınıza gelirse, doktorunuz yardımcı olabilir. Sizin için doğru olan tedaviyi bulmak için birlikte çalışın. Bu zaman alabilir.

ANTİDEPRESANLARI KENDİNİZ BIRAKAMAZSINIZ!

İyi çalışıyor olsa bile ilacınızı bırakmayı düşünebilirsiniz. Ya da dozaj programı uygunsuz olduğu için veya hoş olmayan yan etkileri olduğu için bırakmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca, depresyonu olan bazı kişiler antidepresanlarla iyileşmez ve diğer tedavi seçeneklerini araştırmaları gerekir.

Antidepresanlarınızı doktorunuzun söylediği süre boyunca (genellikle en az 6 ay) almaya devam edin. Daha kısa sürede kendinizi daha iyi hissetseniz bile bunu yapın, aksi takdirde depresyonunuz geri dönebilir.

YAN ETKİLERİ SÖYLMEKTEN KORKMAYIN

Herhangi bir yan etkiyi doktorunuza söylemekten çekinmeyin. Genellikle bunları yönetmenin yolları vardır.

Örneğin, antidepresanınızı yemekle birlikte almak mide bulantısına yardımcı olabilir. Cinsel sorunlar yaşıyorsanız, doktorunuz ilacınızı değiştirebilir veya başka bir ilaç ekleyebilir.

KENDİNİZE ZARAR VERMEYİ DÜŞÜNÜYORSANIZ HEKİMİNİZE DANIŞIN

Kendinizi yorgun hissediyorsanız, ilacınızı yatmadan 1 ila 2 saat önce almayı deneyin. Eğer antidepresan uykusuzluğa neden oluyorsa, ilacınızı sabah alın. Birçok yan etki birkaç hafta sonra kendiliğinden geçer. Bazı insanlar için intihar düşünceleri antidepresanların bir yan etkisi olabilir - özellikle de başladıktan sonraki ilk birkaç ay içinde. Antidepresanların işe yaramaya başlaması da birkaç hafta sürebilir. Ve depresyonun kendisi sizi intihar düşünceleri için risk altına sokar. Doktorunuz bu süre zarfında sizi yakından izlemelidir. Kendinize zarar vermeyi düşünüyorsanız, hemen doktorunuzla veya terapistinizle iletişime geçin.

HAYATINIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DOKTORUNUZA SÖYLEYİN

Antidepresan kullanırken tüm doktor randevularınıza gitmeye devam etmeniz önemlidir.

Depresyonun geri gelmesi yaygın bir durumdur. Buna nüks denir. Belirtileriniz geri dönerse doktorunuz dozu değiştirebilir veya yeni bir ilaç reçete edebilir. İşinizi kaybetmek, başka bir tıbbi durum geliştirmek veya hamile kalmak gibi hayatınızdaki önemli değişiklikleri doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

YAN ETKİLERLE EGZERSİZ YOLUYLA MÜCADELE EDİN

İlaçlarınız sizi gergin veya sinirli hissettirebilir. Egzersiz yardımcı olabilir. Yoga gibi rahatlatıcı bir egzersiz veya derin nefes egzersizleri deneyin. Bu işe yaramazsa doktorunuz sizi farklı bir antidepresana geçirebilir. Bazı insanlar antidepresanların kendilerini bir "robota" dönüştüreceğinden endişe ediyor. Gerçek şu ki, antidepresanlar üzüntü duygularını hafifletebilir, ancak duygularınızdan kurtulmazlar.

ŞEHİR EFSANELERİNE KULAK ASMAYIN

Bir başka efsane de ilaçları ömür boyu kullanmanız gerekeceğidir. Tipik bir antidepresan tedavisi, sadece tek bir majör depresyon atağı geçirmiş kişilerde 6 ila 12 ay sürer. Ancak hayatınızda birden fazla depresyon dönemi geçirdiyseniz tedaviye daha uzun süre ihtiyacınız olabilir. Ayrıca, antidepresanların fiziksel olarak bağımlılık yaptığını duyduysanız, bu doğru değildir. Yine de, aniden almayı bırakırsanız hoş olmayan semptomlar yaşayabilirsiniz.

Doktorunuz antidepresanlarınızı bırakmak için doğru zamanı belirlemenize yardımcı olacaktır. Aniden bırakmak hoş olmayan yan etkilere ve hatta nüksetmeye neden olabilir. İki haftaya kadar yoksunluk yaşayabilirsiniz. Başınız dönebilir, mideniz bulanabilir, yorgun düşebilir ya da başınız ağrıyabilir. Ya da siz veya etrafınızdaki şeyler hareket ediyormuş gibi hissettiğinizde vertigo yaşayabilirsiniz. Depresyon belirtileriniz de geri gelebilir. İlacınızı yavaşça bırakmak için doktorunuzla birlikte çalışın.