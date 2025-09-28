Araştırma: Diyabetliler ölümcül enfeksiyonlara daha açık

Tip 2 diyabet sadece kalp, böbrek ve damar sağlığını değil, ölümcül enfeksiyon riski olan sepsisi de doğrudan etkiliyor. Avustralya’da 10 yılı aşkın süreyle yürütülen uzun dönemli bir araştırma, tip 2 diyabetli bireylerde sepsis riskinin iki katına çıktığını doğruladı. Uzmanlar, bu ilişkinin diyabetin bağışıklık sistemini zayıflatan pro-enflamatuar etkilerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.ı

SEPSİS VE DİYABET ARASINDAKİ BAĞLANTI

Sepsis, herhangi bir enfeksiyonun kontrolsüz bir bağışıklık yanıtına dönüşmesiyle ortaya çıkıyor ve organ yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor. Dünya çapında ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan sepsis, yalnızca ABD’de yılda 1,7 milyon yetişkini etkiliyor ve bunların en az 350 bini yaşamını kaybediyor ya da hospise yönlendiriliyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, tip 2 diyabetli bireylerin sepsis riskinin 2 ila 6 kat arttığını göstermişti. Ancak güncel verilerin sınırlı olması nedeniyle Avustralyalı bilim insanları, Fremantle Diyabet Çalışması Faz II kapsamında yeni bir değerlendirme yaptı.

10 YILLIK TAKİP VE ÇARPICI SONUÇLAR

Araştırmacılar, 2008–2011 yılları arasında tip 2 diyabet tanısı almış 1.430 yetişkini, yaş, cinsiyet ve ikamet yerine göre eşleştirilmiş 5.720 diyabetsiz kişiyle karşılaştırdı. Katılımcıların ortalama yaşı 66, yüzde 52’si erkekti.

On yıl süren takip boyunca, tip 2 diyabetli katılımcıların yüzde 11,8’i (169 kişi) sepsis geçirirken, kontrol grubunda bu oran yüzde 5’e (288 kişi) düştü. Analizler, tip 2 diyabetin bağımsız olarak sepsis riskini iki kat artırdığını ortaya koydu. Özellikle 41–50 yaş aralığında bu risk 14,5 katına kadar yükseldi.

DİYABETİN BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilim insanları, yüksek kan şekeri seviyelerinin bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlarla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor. Diyabetliler, idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları ve zatürre gibi sepsise dönüşme riski yüksek hastalıklara daha yatkın. Ayrıca damar hasarı ve sinir tahribatı da enfeksiyonların ağır seyretmesine yol açabiliyor.