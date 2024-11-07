Araştırma ortaya koydu: 'Mikroplastikler şah damarında bile bulunuyor'
Mikroplastik ve nanoplastiklerin (MNP'ler) sindirim ve solunum yoluyla insan vücuduna girdiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, bu maddelerin akciğerlerden karaciğere, anne sütünden kana ve idrara kadar birçok yerde bulunduğunu söyledi. “MNP'ler, kardiyovasküler hastalıklar için yeni bir risk faktörü olarak öne çıkıyor” diyen Prof. Dr. Asil, yapılan araştırmalarda, şah damarında inmeye neden olan yağlı plaklar içinde bile bu zararlı parçacıkların yer aldığı gözlemlendiğini ifade etti.
Mikroplastiklerin küresel çevre sağlığını tehdit ettiğini ve iklim değişikliğinde olumsuz bir rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Asil, “MNP'ler hem ekosistemi hem de insan sağlığını etkileyen bir sorundur. Bir dizi toksikolojik etkiyi de tetikler” dedi.
"KALP FONKSİYON BOZUKLUĞU ETKİLERİ BULUNUYOR"
MNP’lerin akciğerler ile karaciğerde olduğu kadar anne sütünde, idrarda ve kanda da bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Asil, “Klinik öncesi modellerde yapılan son araştırmalarda, MNP'lerin kardiyovasküler hastalıklar için yeni bir risk faktörü olduğu gözlemlendi. Bu çalışmalardan elde edilen veriler, spesifik MNP'lerin damarlarda oksidatif stresi, inflamasyonu ve apoptozu desteklediğini göstermektedir. Kalp hızında değişiklik ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi olumsuz etkileri de bulunuyor” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Belediyelerden hastane adımı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- 'Bunu yapmayacaksanız çekin gidin'
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı