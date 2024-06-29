Mikroplastiklerin yayılımı önlenemiyor! İnsan penisinde tespit edildi!
Yeni bir araştırma, insan penisinde mikroplastikler bulunduğunu ortaya koydu ve bu durum potansiyel sağlık etkileri konusunda ciddi endişelere yol açtı. Bu bulgu, mikroplastiklerin vücutta ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.
Bilim insanları, ilk kez insan penisinde mikroplastikler buldu. Miami Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma, erektil disfonksiyon (ED) tedavisi için ameliyat edilen beş erkekten alınan penis dokusu örneklerini inceledi. Bu örneklerde, yedi farklı tür mikroplastik tespit edildi ve en yaygın olanları polietilen tereftalat (PET) ve polipropilendi (PP)?.
SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Penis dokusunda bulunan mikroplastikler, hücrelere ve dokulara sızarak sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Araştırma ekibi, bu parçacıkların erektil disfonksiyon ile olası bağlantılarını araştırmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu bulgunun mikroplastiklerin insan organlarındaki varlığına dikkat çekerek, daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmesi umuluyor.
ÖNLEMLER ALINMALI
Mikroplastiklerin vücutta yaygın olduğunun anlaşılması, tüketicilerin plastik kaplar ve şişeler kullanma alışkanlıklarını gözden geçirmelerini gerektiriyor. Uzmanlar, plastik şişe ve kaplardan yiyecek ve içecek tüketimini sınırlamayı ve alternatif malzemeler kullanmayı öneriyor?.
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