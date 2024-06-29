Mikroplastiklerin yayılımı önlenemiyor! İnsan penisinde tespit edildi!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 14:17

Güncelleme: 29.06.2024 - 14:21

Bilim insanları, ilk kez insan penisinde mikroplastikler buldu. Miami Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma, erektil disfonksiyon (ED) tedavisi için ameliyat edilen beş erkekten alınan penis dokusu örneklerini inceledi. Bu örneklerde, yedi farklı tür mikroplastik tespit edildi ve en yaygın olanları polietilen tereftalat (PET) ve polipropilendi (PP)?.

SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Penis dokusunda bulunan mikroplastikler, hücrelere ve dokulara sızarak sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Araştırma ekibi, bu parçacıkların erektil disfonksiyon ile olası bağlantılarını araştırmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu bulgunun mikroplastiklerin insan organlarındaki varlığına dikkat çekerek, daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmesi umuluyor.

ÖNLEMLER ALINMALI

Mikroplastiklerin vücutta yaygın olduğunun anlaşılması, tüketicilerin plastik kaplar ve şişeler kullanma alışkanlıklarını gözden geçirmelerini gerektiriyor. Uzmanlar, plastik şişe ve kaplardan yiyecek ve içecek tüketimini sınırlamayı ve alternatif malzemeler kullanmayı öneriyor?.