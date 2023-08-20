Arı sokması kabusunuz olabilir! Arı sokması öldürür mü?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:44

Güncelleme: 20.08.2023 - 14:44

Güneşli günlerin tadını çıkardığımız bu dönemlerde, açık havada geçirdiğimiz zaman artarken beraberinde bazı tehlikeler de gelir. Bunların başında da arı sokmalarının getirdiği riskler gelir. Peki, çoğumuz arı sokmasını basit bir acı olarak görsek de, bazı durumlarda arı sokması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve hatta ölümcül olabilir.

ARI SOKMASI ÖLDÜRÜR MÜ?

Uzmanlar, genel olarak insanların büyük çoğunluğunun arı sokmalarına karşı sadece hafif reaksiyonlar gösterdiğini belirtiyor. Bunlar, sızıntı, hafif şişlik ve kaşıntı gibi belirtiler olabilir. Ancak, bazı insanlar arı sokmalarına karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Bu durumda, vücut şiddetli bir alerjik reaksiyonla yanıt verebilir.

Alerjik reaksiyonların en ciddi türü olan anafilaksi, arı sokması sonrası gelişebilir. Nefes darlığı, hızlı kalp atışı, kan basıncının düşmesi gibi belirtilerle kendini gösteren anafilaksi durumu acil tıbbi müdahale gerektirir. Eğer anafilaktik bir reaksiyon hızla tedavi edilmezse, ölümcül olabilecek sonuçlar doğurabilir.

ARI SOKMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arı sokması alerjisine karşı dikkatli olmak gerekir. tablosu dediğimiz nefes darlığı, hırıltılı solunum, çarpıntı, bayılma, karın ağrısı bulantı ve kusma, ishal, tüm vücutta kaşınma ve kızarıklıklar, yüzde ve dilde, deride şişlikler ortaya çıkabilir. Hayati tehlike arz eden belirtiler ise boğazda dilde şişme, ses kısıklığı ve tansiyon düşmesidir.

ARI ALERJİSİNE KARŞI CİDDİ REAKSİYON RİSKİ OLANLAR KİMLER?

Böcek sokmalarına ciddi reaksiyon geçirenler veya neredeyse ölümcül reaksiyon geçirenler,

Alerji aşısı sırasında arı sokmasına bağlı alerjik şok geçirenler,

Şiddetli bal arısı alerjisi olanlar,

Mastositoz hastalığı olanlar

Kontrolsüz astım hastalığı gibi tıbbi sorunları olanlarda ciddi reaksiyon riski yüksektir.

En büyük endişelerden biri, ölümcül arı sokması reaksiyonlarının yüzde 50’sinin ilk reaksiyonla ortaya çıkması ve bu nedenle, yalnızca reaksiyon geçmişi olanların mevcut test ve tedaviler ile önlenemeyeceğidir.