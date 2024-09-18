‘Aşısız çocukların, aşılı olanları etkileme ihtimali yüksek’

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:02

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:02

Okulların açılmasıyla bulaşıcı hastalıklar yeniden gündeme geldi. Okulların bulaşıcı hastalıkların en çok yayıldığı yerler olduğuna dikkat çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, aşı reddinin günden güne arttığının altını çizdi. Kandemir, “Sosyal medyada kendini otorite ilan eden alternatif tıpçılar veya hiç tıpla alakası olmayan insanlar çıkıyor ‘Aşı yaptırmak, topuk kanı almak zararlı’ diye paylaşımlar yapıyorlar. Bundan birçok insan etkileniyor. Çocuklarını aşılatmak istemiyorlar. Aşılanmayan çocuklar da aşılı çocuklarla aynı okullarda oluyorlar. Kaptıkları enfeksiyonu, bu çocukları da bulaştırıyorlar” dedi. Aşı reddi oranlarının bağışıklamayı da etkilediğini söyleyen Kandemir, “Toplum sağlığını sıkıntıya sokuyorlar. Toplumsal bağışıklama diye bir şey var. Belli bir oranda aşılama olmadıktan sonra aşılı çocuklar da risk altında kalıyor” ifadelerini kullandı. Kandemir, “Okullarda aşının önemi çocuklara dersler içerisinde öğretmenler tarafından verilmeli. Onlar geleceğin aileleri olacaklar. Uzun vadede bir eğitim gerek. Bu çocuklar da yetişip, karar verici olacaklar ileride” diye konuştu.

‘VELİNİN AKSATMA ŞANSI KALMIYOR’

Toplu aşılamanın önemine dikkat çeken Kandemir, “Eskiden olduğu gibi okullarda aşılamaya geçilmeli. Toplu aşılama çocuklarda kaygıyı azaltır. Aşı kaçırma şansımız azalır. Kime yapılmadığı, kimin gelmediği net belli. Aşılanan çocuklar bir arada. Günümüzde anne-baba çalışıyor, bazen çocuğunu aşı için getirmeye zaman bulamıyor. Anne-babanın işini, çocuğun da okulu bırakıp gitmesi gerekiyor. Bu sorunu da çözer toplu aşılama” değerlendirmesinde bulundu. Kandemir, “Okul dönemi aşılarında şimdi bir tane aşımız (tetanos) kaldı. Onun dışındakilerin yaşı biraz erkene çekildiği için okula başlamadan önce 4 yaşta yapılıyor. Tek aşımız kaldı. O da toplu halde okulda yapılabilir. Velinin aksatma şansı kalmıyor. Hekim açısından da müdürlük açısından da takibi daha kolay olur” dedi.

‘YAPTIRIMI OLMALI’

Aşı reddinin nedenlerine de değinen Kandemir, “Altarnatif tıp diye otoriler oluştu. Onların yazdıkları yazılar, sosyal medyanın etkisiyle vatandaş üzerinde etikili oluyor. Yıllarca üzerine bilimsel çalışmalar yapılarak çıkmış veriler varken, bunlara tamah edilmemesi gerekiyor. Bu konuda ahkam kesilmesine müdahale edilmesi gerek. Bilimsel bir bilginin aksini toplumu etkiliyecek şekilde veren insanlar için yaptırım olması gerek” ifadelerini kullandı. Kandemir, “Aşının içinde bir maddenin etkisi oluyor diye düşünebilir insanlar. ‘Şu firmalar bize bunu yapmak istiyor’ diyorlar ama bizim zaten ilaçlarımız da ilaç firmaları tarafından yapılıyor. İlaçta bu kaygıyı yaşamıyorken, bizi koruyan aşıda hiç yaşamamalıyız. Aşı yaptırmayıp, hastalınınca çok daha fazla kimyasala maruz kalınıyor. Bir kere yaptırdığınız aşıyla binlerce kimyasal maddeden kurtulursunuz” dedi.