ASM’lerde çalışan doktorların raporlu olduklarında yerlerine vekil bulması bekleniyor: Hekime izin bile yok

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan hekimler, hastalandıklarında dahi görev başında kalmak zorunda bırakılıyor çünkü izin almak için yalnızca sağlık raporu yeterli değil, yerlerine vekil bulmaları da şart. Ancak bu koşul çoğu zaman sağlanamıyor. Vekil bulunamadığında hem maaş kesintisi hem de sözleşme feshi tehdidiyle karşı karşıya kalan aile hekimleri, “İzin hakkımızı kullanmak suç gibi” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Cumhuriyet’e konuşan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, aile hekimlerinin, ebelerin ve hemşirelerin hastalanma veya kaza geçirmeleri halinde maaşlarından ciddi oranda kesintiler yapıldığını aktararak “Aile hekimliği çalışanları hastalandıkları zaman yerlerine görevlerini üstlenecek bir meslektaşlarını bulmak zorundalar. Yakın zamanda kalp krizi geçiren bir meslektaşımız halen yoğun bakımda. Bu durumda dahi maaşı tam yatmayacak. Aile hekimliğinde hastalanma veya kaza geçirme hakkınız yok” diye konuştu.

‘YURTTAŞI ZORLUYOR’

Mecvut sağlık sisteminin ASM emekçilerini ciddi anlamda yıprattığını belirten Kandemir, “Gelecek ay bile ne kadar ücret alabilecegini kimse bilemiyor. Bir de sürekli farklı işlere yetişmeye çalışmak arkadaşlarımızı tükenmişliğe ve alternatif iş arayışına itiyor” ifadelerini kullandı.

Gönül rahatlığıyla yıllık izin, hastalık izinlerini kullanamayan hekim, ebe ve hemşirelerin yönetmeliklerle eklenen “angarya işler” nedeniyle nitelikli hizmet vermekte zorlandıklarına dikkat çeken Kandemir, “Bu durum hastanelere ulaşmakta zorlanan vatandaşların ASM’ye ulaşmalarını da zorlaştırıyor. Ulaştığında da kendisine yeteri kadar zaman ayrılması imkânsız hale gelebiliyor” dedi.

ASM emekçilerinin tükenmişliğinin halk sağlığı açısından da risk oluşturduğunu ifade eden Kandemir, “Aile hekimi, ebe ve hemşireler için mevcut performans sistemi yerine, hastalarına nitelikli ve yeteri kadar zaman ayırabildiği, hastalandı, kaza geçirdi diye yüzde 60’lara ulaşan ücret kesintisi yaşamadığı, şiddeten korunabildiği, dayanıklı ASM’lerde ve aldığı eğitime yaraşır bir sistem talep ediyoruz” dedi.