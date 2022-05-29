Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?

29 Mayıs 2022 Pazar, 17:29

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları arasında yer alır. Adını 1944 yılında hastalığı ilk kez tanımlayan Dr. Hans Asperger’den alır.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, halk arasında klasik otizimle karıştırılsa da onu klasik otizmden farklı kılan, daha az şiddetli semptomları ve dil gecikmelerinin olmamasıdır.

Sosyal iletişimde güçlük ve takıntılı davranışlar gösteren Asperger Sendromlu bireyler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sıkıntıları olabilir.

ASPERGER SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Asperger Sendromuna sahip kişilerin en yaygın belirtisi 1 konu üzerine yoğunlaşıp o konuya takıntılı olmaları ve zeki olmalarına rağmen sosyal becerilerde zorluk yaşamalarıdır.

Asperger Sendromu belirtileri:

-Göz teması kurmamak

-Yalnız vakit geçirmek istemek

-Eksik mimik kullanma ve mimikleri anlayamama

-İroni ve mizahı anlamama

-Düzensiz konuşma

-Ses ve el hareketlerini kontrol edememe

-Tekrarlayan davranışlar

ASPERGER SENDROMUNUN TEDAVİSİ

Asperger sendromunun tedavisi yoktur. Ancak bazı tedavi yöntemleri kişinin hayatını kolayştırabilir. Sosyal ve iletişim becerilerine geliştirecek terapiler sendroma sahip kişinin günlük yaşamını kolaylaştırı. Bazı duurmlarda hekimler ilaç tedavisi önerebilir. Anne ve babanın bilinçlendirilmesi Asperger sendromunas sahip çocuğun yaşamı için oldukça önemlidir. Teşhisin erken konulması bireyin yaşam süreci için çok önemlidir.

ASPERGER SENDROMUNA SAHİP ÜNLÜLER

Elon Musk'ın 2021 yılında Asperger sendromu olduğunu açıklamasının ardından Asperger sendromuna sahip diğer ünlü isimlerde merak konusu olmuştu.

Asperger sendromu olan ünlüler: