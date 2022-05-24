Disleksi nedir? Disleksi neden olur?

24 Mayıs 2022 Salı, 17:31

Disleksi, bir diğer adıyla öğrenme güçlüğü normal zekaya sahip kişilerin okuma, yazma ve dil becerilerinde öğrenme zorluğu çekme durumudur.

Disleksi ilk defa 1896 yılında tespit edilmiştir. Dislekside erken teşhis büyük önem taşır.

DİSLEKSİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Birincil Disleksi: En yaygın disleksi türüdür. Beynin sol beyin kabuğunda gerçekleşen işlev bozukluğudur. Yaşam boyu devam eder.

İkincil tip disleksi: Beyin gelişiminin erken aşamasında başlar. İlerleyen yaşlarda azalır. Kadınlarda daha sık görülür.

Travma tipi disleksi: Beyinde meydana gelen fiziksel yaralanmalar ile ortaya çıkar.

Görsel disleksi (yüzeysel disleksi): Beyin gördüklerini tam olarak anlayamaz. Sözcüklerin tanınması ve ayırt edilmesini zorlaştırır.

Fonolojik Disleksi: Fonolojik Disleksi sahibi kişiler harflerin sesleri ile ilgili sorunlar yaşar.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksi genellikle çocuk yaşlarda ortaya çıkar. Özellikle çocukların ses çıkarmaya başladıkları dönem olan 1-2 yaşlarında ortaya çıkabilir. Disleksi genellikle çocuklar okula başladıktan sonra fark edilir. Ancak önceki dönemde de fark etmek mümkündür.

5 yaşından önce disleksi belirtileri:

-15 ayını doldurmuş ancak ilk kelimesini söylememiş çocuklar

-Yeni kelime öğrenmede zorluk

-Kendi isminin harflerini tanıyamama

-Tekerleme ve kafiyeleri öğrenmede güçlük

-Harfleri söylerken sırasını karıştırma

-Birbirlerine benzeyen harfleri ayırt edememe

OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA DİSLEKSİ BELİRTİLERİ

- Kelimeleri yanlış heceleme

-Duyduklarını kavramada zorluk çekme

-Okuma ve yazmada akıcılık sorunu

-Cümleler arasında kopukluk ve mantık hataları

- Harflerin ve sayıların sırasını karıştırma

- Sesli okumada zorluk çekme

- Doğru kelimeleri bulmada zorluk çekme

GENÇLER VE YETİŞKİNLERDE DİSLEKSİ BELİRTİLERİ

-Planlamalardan kaçınma

-Okumaktan ve yazmaktan kaçınma

-Ezberlemede zorluk

-Yabancı bir dil öğrenmede zorluk

-Bildiklerini yazılı olarak ifade etmekte zorlanma

DİSLEKSİ NEDENLERİ NELERDİR?

Disleksinin kesin nedeni bilinmemektedir. Disleksinin nedenleri disleksi türüne göre değişiklik gösterir. Disleksi genelde aynı ailede birden fazla kişide görülür. Gebelik döneminde beyin gelişimini olumsuz şekilde etkileyebilecek etkenler disleksi riskini artırır. Örneğin hamilelikte sigara, alkol kullanımı, enfeksiyonlara maruz kalma disleksiye neden olabilir.

DİSLEKSİ TEDAVİSİ

Disleksi bir hastalık değildir. Dolayısıyla tedavi yönteminden daha çok rahatsızlığın yol açtığı sorunlara yönelik önlemler alınır. Disleksi yaşam boyu sürdüğünden erken teşhis olukça önemlidir. Hastalığın belirtileri anlaşılmasından itibaren dislektik birey özel eğitim almalıdır. Konuşma ve dil terapistleri ile çalışmak çocuğu rahatlıkla akranları ile aynı seviyeye getirecektir. Bireysel eğitim ve gerekli olması halinde uygun terapi ve tedavi destekleri verilmezse dislektik belirtiler ömür boyu aynı düzeyde seyreder. İlerleyen yaşla birlikte performans gerektiren alanlar çoğalıp şekil değiştireceği için başka zorluklar da tabloya eklenecektir.

DİSLEKSİ OLAN ÜNLÜLER

Disleksi, dünya nüfusunun en az onda birini etkileyen en yaygın öğrenme güçlüklerinden biri.

Albert Einstein, Agatha Christie, Thomas Edison, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo Da Vinci, Wright Kardeşler, Pablo Picasso, Stephen Hawking, Dwight D. Eisenhower, Winston Churchill, Walt Disney, John Lennon, Sylvester Stallone, Tom Cruise gibi dünyaca ünlü ve başarılı pek çok ismin de dislektik olduğu biliniyor.