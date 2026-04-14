Atakum’da sağlık seferberliği

Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Bölümü işbirliğiyle, ilki geçen ay Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz sağlık tarama hizmeti Şehit Ömer Halisdemir Tesisi’nde devam etti.

Program kapsamında, uzman sağlık personeli tarafından 18 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkeklere yönelik bir dizi sağlık hizmeti sunuldu. Vatandaşlar tansiyon, şeker ölçümü gibi hizmetlerden faydalanmanın yanı sıra kalp, böbrek, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında uzmanlardan değerli bilgiler aldı.

Kanserde erken tanı konusuna dikkat çekilen programda vatandaşlar, kanser taramasına katılarak çeşitli testler yaptırdı.