Ataması yapılmayan sağlıkçılardan kadro çağrısı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:30

Sağlık Bakanlığı, Aralık 2020’den beri sağlık çalışanı ataması yapmadı. 39 branşta 800 bine yakın sağlık çalışanı atama bekliyor. Ataması yapılmayan sağlık çalışanları için temmuz ayında katıldığı bir programda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-3 ay içinde atamanın yapılacağını söylemişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen sağlık çalışanı ataması yapılmadı.

Yaklaşık bir yıldır sağlıkta atama yapılmamasına tepki gösteren TÜMRAD-DER, ''Atanmayı bekleyen sağlık mezunları, STK’ler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükün hafifletilmesi için sağlık alanında yeterli atama yapılması talebi ile 4 Kasım 2021 tarihinde Saat 12.30'de Ankara’da Ulus Meydanı’nda buluşuyoruz'' diyerek eylem çağrısı yaptı.

'450 SAĞLIK EMEKÇİMİZİ KAYBETTİK'

Açıklamada, ''Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarımız Covid-19 pandemisi ile amansız ve özverili bir mücadele sürdürmektedir. Bu süreçte binlerce sağlık çalışanımız enfekte oldu ve ne yazık ki 450 civarında sağlık emekçimizi kaybettik. Personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü yanı sıra hizmetlerde aksamaması için fazla mesai yapılmaya zorlanıyoruz. İzinlerimizi kullanamıyor emeklilik taleplerimiz red ediliyor. Her yıl 150 bin civarında sağlık mezunu işsizler ordusuna dahil olurken sağlık kurumlarımızdaki personel eksikliği pandeminin de etkisi ile daha da belirgin bir şekilde hissedilmektedir'' denildi.