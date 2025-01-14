Atanmasına ‘Veteriner’ diye eleştiri gelmişti: ‘İş ehline teslim edildi’

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:54

Veteriner Prof. Dr. Ahmet Ayar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başkan olarak atandı. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk kuruma veteriner hekim atanmasını eleştirenlere ve liyakatsız olarak görenlere tepki gösterdi. Ertürk, “Bu değerlendirmeler veteriner hekimlik mesleğinin kapsamı ve önemi hakkında eksik bilgi kaynaklı olabilir” dedi

‘GENIŞ BİLGİYE SAHİBİZ’

Veteriner fakültelerinde, ilaç ve tıbbi cihaz konusunda kapsamlı eğitim verilmektedirdiğini anımsatan Ertürk, “Veteriner hekimlik, beş yıllık yoğun bir eğitim sürecini kapsayan ve farmakoloji ile toksikoloji gibi alanlarda derinlemesine bilgi sağlayan bir tıp disiplinidir.Veteriner hekimler sağlık sektöründe geniş bir bilgi birikimine sahiptirler.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği, ilgili pozisyonlara atanacak personelin niteliklerini açıkça belirtmektedir. Bu yönetmelik, veteriner hekimlerin de belirli şartları taşıdıklarında bu tür pozisyonlara atanabileceğini öngörmektedir.

Veteriner hekimler, sağlık ve tıp alanında değerli katkılar sunan profesyonellerdir. Bu nedenle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi önemli bir kurumun başına bir veteriner hekimin atanması, işin ehline teslim edilmesi olarak değerlendirilmelidir.Bilgi eksikliği ile yapılan değerlendirmelerin, veteriner hekimlik mesleğinin itibarını zedeleyebileceği ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturabileceği düşüncesiyle, veteriner hekimlerin sağlık sektöründeki rolü ve önemi hakkında daha dengeli bir yaklaşım sergilenmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.