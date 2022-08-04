ATO, tıp fakültelerinin kontenjanlarını raporlaştırdı: 'Her gün yedi doktor ülkeyi terk ediyor'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Ankara Tabip Odası’nca (ATO) hazırlanan vakıf ve devlet üniversitelerinin tıp bölümlerinin kontenjanlarına ilişkin raporda, 2003’te 4 bin 550 olan toplam kontenjanın 2022’de 18 bin 434’e yükseldiği vurgulandı. Her gün yedi doktorun ülkeyi terk ettiği vurgulanan raporda, “Ülkeye nitelikli-bilimsel iyi bir eğitimden geçmiş doktorlar gerekli. Sayı hiçbir şeyi çözmez. Elinizdeki yetişmiş doktorlara sahip çıkın, onları şiddetten koruyun onlara özlük haklarını verin, iyi çalışma ortamı sağlayın” ifadelerine yer verildi.

Ankara ATO Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Doğan da devlet hastanelerinin bir gecede yeni açılan tıp fakülteleri için eğitim araştırma hastanesine çevrildiğini belirterek “Hocalar bir, iki günlüğüne başka ile gidip eğitim veriyor. Bu şekilde sağlıklı bir eğitimin verilmesi mümkün değil” dedi.

ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA

ATO’nun hazırladığı rapora göre, vakıf üniversitelerinde 14 bin 445, devlet üniversitelerinde 100 bin 995 olmak üzere toplam 115 bin 400 tıp öğrencisi bulunuyor. Bu sayıların çok fazla olduğu, artırıma gidilmeyeceğinin yetkililer tarafından belirtilmesine karşın her yıl kontenjanlarda artış yapıldığı vurgulanan raporda, uygun fiziki koşullar sağlanmadan tıp fakültelerinin nitelikli bir eğitim veremeyeceği, bu yolla halk sağlığının tehlikeye atıldığı vurgulandı.

YILLIK BEDEL 204 BİN TL

Rapora göre, 2003’te sadece dört özel üniversitenin tıp fakültesi bulunuyorken yıllar içindeki değişimle 2022’de bu sayı 32’ye çıktı. Bu yıl ücretli Türkçe tıp programları 122 bin-204 bin TL arasında ücretlerle öğrenci alacak. İngilizce tıp eğitim programlarının ücretleri de 115 bin-204 bin TL aralığında değişiyor.