ATO Yönetim Kurulu adayı Yılmaz, ‘asistan hekimlere’ ilişkin konuştu: 'Şiddete uğruyorlar'

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Seçimde Ankara Çağdaş Hekimler listesinden Yönetim Kurulunun 32 yaşındaki adayı Dr. Togay Yılmaz Cumhuriyet’e konuştu. Uzun yıllardır ATO Asistan Hekim Komisyonu’nda çalıştığını kaydeden Yılmaz, neden ATO Yönetim Kurulu’na neden aday olduğunu şöyle anlattı: “Yoksul köy çocuklarıyla aynı sıralarda büyüdüm. Liseyi parasız yatılı okudum. Daha sonra ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinde eğitim alabilme olanağım oldu. İlk yıllarında kıvılcımlardan ateş topları yaratan Cumhuriyet benim gibi binlerce çocuğa bu olanakları sağladı. O yüzden Atatürk’e ve onun cumhuriyetine, halkımıza büyük bir sorumluluğum ve borcum var.”

Asistan hekimlerin çok fazla sorunu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Nitelikli bir eğitim almaları gerekirken insana yakışmayan ağır koşullarda çalıştırılıyor, zorbalığa uğruyorlar. Birçok bölümde, yirmi dört saatlik çalışma sonrasında izinli olmaları gerekiyorken hâlâ yasal düzenlemeye aykırı olarak çalıştırılmaya devam ediyorlar. Hekimleri ve hastaları karşı karşıya getiren düzenlemeler nedeniyle hastanelerde şiddete uğruyorlar” diye konuştu.

Yılmaz, “Ağır çalışma koşulları nedeniyle nöbet sonrasında evlerine giderken yorgunluktan trafik kazası yaparak yaşamını yitiren, yoğun bakımda güçlükle yaşama döndürülen arkadaşlarımız oldu. Ülkemizden beyin göçünün en yoğun olduğu dönemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ’

Olumsuzlukların hekim-hasta dostu sağlık politikalarıyla önlenebileceğine dikkat çeken Yılmaz, “ATO’muzda gücünü hekimlerden alan, hekim hakları ve halk sağlığını önceleyen bir anlayışla halkımıza nitelikli, eşit, ücretsiz sağlık hizmeti vermek için dayanışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, “Her türlü gericiliğin, çağdışı uygulamanın, sömürünün karşısındayız. 1919’da Bandırma Vapuru’nda, Sivas Kongresi’ndeydik, 1923’te Cumhuriyet kurulurken buradaydık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.

