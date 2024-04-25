Ekonomik ve sağlıklı: Ev yapımı dondurma tarifi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 25.04.2024 - 12:25

Yaz aylarında serinlemek için en sevilen atıştırmalıklardan biri olan dondurmanın ev yapımı versiyonunu denemeye ne dersiniz? Bu tarif, doğal malzemelerle hazırlanmış, katkı maddelerinden uzak, nefis bir dondurma sunuyor. Hem yapımı kolay hem de ekonomik olan bu tarifle, evinizde kendi lezzetli dondurmalarınızı yapabilirsiniz. İşte, Ev yapımı dondurma tarifi...

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler

500 ml yağlı süt

1 tane tek içimlik salep tozu

Yarım çay Bardağı Toz Şeker (Çok şekerli sevmiyorsanız toz şekeri azaltabilirsiniz!)

1 vanilin

Kremşanti için;

1 poşet sade şanti

200ml süt (veya bir kutu çiğ krema çırpalım)

Kakaolu Dondurma İçin;

1-2 tatlı kaşığı kakao tozu

1 yemek kaşığı damla çikolata

Yapılış