Ekonomik ve sağlıklı: Ev yapımı dondurma tarifi
Evde yapabileceğiniz pratik ve ekonomik bir dondurma tarifi! Sağlıklı malzemelerle hazırlanan bu dondurma, serinletici bir lezzet sunuyor.
Yaz aylarında serinlemek için en sevilen atıştırmalıklardan biri olan dondurmanın ev yapımı versiyonunu denemeye ne dersiniz? Bu tarif, doğal malzemelerle hazırlanmış, katkı maddelerinden uzak, nefis bir dondurma sunuyor. Hem yapımı kolay hem de ekonomik olan bu tarifle, evinizde kendi lezzetli dondurmalarınızı yapabilirsiniz. İşte, Ev yapımı dondurma tarifi...
EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ
Malzemeler
- 500 ml yağlı süt
- 1 tane tek içimlik salep tozu
- Yarım çay Bardağı Toz Şeker (Çok şekerli sevmiyorsanız toz şekeri azaltabilirsiniz!)
- 1 vanilin
Kremşanti için;
- 1 poşet sade şanti
- 200ml süt (veya bir kutu çiğ krema çırpalım)
Kakaolu Dondurma İçin;
- 1-2 tatlı kaşığı kakao tozu
- 1 yemek kaşığı damla çikolata
Yapılış
- İlk önce krem şantiyi 200 ml süt ile koyulaşana kadar çırpalım ve buzdolabında bekletelim.
- 500 ml sütü uygun bir tencereye alalım, içine yarım çay bardağı şeker ekleyelim ve karıştıralım. En kısık ateşte kaynatalım.
- Sütümüz kaynamaya başlarken içine salep ve vanilin ekleyip 2-3 dakika karıştıralım.
- Ara ara karıştırarak en kısıkta 20 dakika kaynatalım.
- Sürenin sonunda ocaktan alalım ve şimdi karışımın ılımasını bekleyelim.
- Sütümüz ılıdıktan sonra içine hazırladığımız şantiyi ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar nazikçe karıştıralım.
- Karışımın yarısını sade olarak dondurma kabına alalım.
- Diğer yarısına 1-2 tatlı kaşığı kakao tozu ve damla çikolata ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kakaolu dondurmamızı da ayrı bir dondurma kabına alalım.
- Dondurmalarımızı dondurucuya alıp 1 saat kadar donmasını bekleyelim. Sürenin sonunda dondurmaları dolaptan çıkartalım ve çatal yardımı ile karıştıralım. Bu işlemi aralıklarla dondurmalar katılaşıp karıştırılamayacak kıvama gelene kadar 3-4 defa olacak şekilde tekrarlayalım.
- Son kez karıştırdıktan sonra kabın kapağını kapatarak 1 gece dondurucuda bekletelim ve servis edelim. Afiyet olsun!
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