Sağlıklı besinler tüketmenin yolları! Abur cubur yeme alışkanlığından kurtulma yöntemleri

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:20

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:20

Unlu mamuller, şekerli gıdalar ve patates kızartması gibi çoğu insan tarafından tüketilen atıştırmalıkları arada sırada yemekte bir sakınca olmasa da sürekli bu yiyeceklerle beslenmek sağlık için zararlı olabilir. Özellikle obezite, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı gibi sorunlara yol açan beslenme biçiminden kurtulmak için denenebilecek birkaç yol var. İşte, Abur cubur yeme alışkanlığından kurtulma yöntemleri...

EVDE DAHA FAZLA YEMEK PİŞİRİN

Çoğu zaman insanlar, başka yemek veya atıştırmalık seçenekleri olmadığında şekerli içecekleri ve fast food gibi hazır yiyecekleri seçerler. Bunun yerine evde daha fazla yemek pişirmek, hazır yiyeceklere olan bağımlılığınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

DAHA FAZLA PROTEİN TÜKETİN

2020 yılında Obezite ve Metabolik Sendrom dergisinde yayınlanan analizdeki araştırmalarda protein alımınızı artırmanın, atıştırmaları azaltmanın ve aşırı yemeyi önlemenin etkili bir yolu olduğunu gösteriliyor; bu da abur cubur alımınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Yani, karbonhidratları yağ ve protein kaynaklarıyla değiştirmenin, genel kalori alımının yanı sıra yiyecek isteklerini de azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

DÜZENLİ YEMEK YEMEK

Vücudunuzu kalorilerden mahrum bırakmak abur cubur alımını önlemenin etkili bir yolu gibi görünebilir, ancak aslında tam tersi bir etkiye sahiptir. Örneğin, Beslenme ve Beyin dergisinde 2020'de yapılan bir inceleme, belirli gıdalardan tamamen kaçınmayı içeren müdahalelerin yasak olan gıdalara yönelik isteği artırdığını ortaya çıkardı.

DOYURUCU YİYECEKLER YEMEK

Çoğu abur cuburun kalorisi yüksektir ancak lif, protein ve sağlıklı yağlar gibi doyurucu besinler açısından düşüktür. Vücudun tok hissetmesini sağlayan ise protein ve liflerdir bu yüzden işe giderken hamur işi tercih etmek yerine kan şekerinizi ve açlık seviyenizi düzeltecek yiyecekler tüketmeyi deneyebilirsiniz.

UYKUYU YETERİNCE ALMAK

Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, uyku eksikliğinin ve uyku düzeninin bozulmasının genel kalori alımını, atıştırmaları ve abur cubur gibi karbonhidrat ve yağ oranı yüksek yiyeceklere olan isteği artırabileceği bulundu.

STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEYİ BİLMEK

Stres, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza önemli ölçüde zarar verebilir ve hatta yiyecek seçimlerinizi bile etkileyebilir. Bununla birlikte akut veya kısa süreli stres sırasında iştahınız genellikle bastırılır. Ancak Obezite Derneği dergisinde 2017 yılında yayınlanan araştırmaya göre, kronik stresin genellikle abur cubur gibi oldukça lezzetli gıdaların alımını ve iştahı arttırdığı görüldü. Bunun yanı sıra 2021 yılında Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan araştırmada yüksek stres düzeyine sahip kişilerin, düşük stres düzeyine sahip kişilere kıyasla daha fazla ultra işlenmiş gıda alımına sahip olma ihtimalinin neredeyse iki kat daha fazla olduğu bulundu.