Bağışıklığı uçuruyor, hücreleri yeniliyor: Ozon tedavisine yoğun ilgi!

Uzman Doç. Dr. İrfan Koca, "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu detoksifiye ediyor, dolaşımı rahatlatıyor ve genel iyileşme süreçlerini hızlandırıyor. Son yıllarda bütüncül ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine artan ilgi ile birlikte, tıbbi ozon tedavisi yoğun talep edilen doğal ve yan etkisiz bir tedavi seçeneği haline geldi. Ozon tedavisinin sağlık üzerine en önemli etkileri; bağışıklık sistemini güçlendirmesi, vücudu detoksifiye etmesi, dolaşımının rahatlatılması ve genel iyileşme süreçlerini hızlandırması ile biliniyor" dedi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, ozon tedavisinin ilk olarak yaklaşık 90 yıl önce tıpta kullanıldığını ve özellikle son 50 yıldır da çeşitli sağlık sorunlarında güvenli bir şekilde kullanımının yaygınlaştığını söyledi.

OZON TEDAVİSİNİN TEMEL FAYDALARI

Ozon gazının, üç oksijen atomundan oluştuğunu ve oksijenden çok daha fazla etkili olduğunu, vücuttaki birçok koruyucu ve düzenleyici mekanizmayı harekete geçirdiğini vurgulayan Dr. Koca, "Bu özellikleri ile ozon tedavisinin sağlık problemlerine ilişkin tedavi süreçlerini hızlandırıcı etkiler sağlıyor. Ayrıca, ozon tedavisi hücrelere oksijen taşıyan eritrositlerin glikoliz hızını ve nitrik oksit üretimini arttırarak, doku ve organlara daha fazla kan ve oksijen sunulmasını sağladığını, bu sayede vücuttaki hücrelerin daha sağlıklı bir şekilde işlev görmeye başlar" ifadelerini kullandı.

"OZON TEDAVİSİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Dr. Koca, "Ozon tedavisinin en büyük faydalarından birisinin bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Araştırmalar, ozonun tedavisinin bağışıklık sisteminde görev yapan hücre ve bu hücrelerden salgılanan maddelerin üretiminde artış sağladığını göstermektedir. Bu da vücudun hastalıklara karşı vücudun daha dirençli hale gelmesini sağlar" dedi.

OZON TEDAVİSİNİN SAĞLIK ÜZERİNE DİĞER FAYDALARI

Dr. Koca, "Ozon tedavisinin birçok farklı sağlık sorunu üzerinde olumlu ve iyileştirici etkileri vardır. Ozonun özellikle inflamasyonu (iltihabı) azaltmada, kas-iskelet sistemi hastalıklarının iyileşmesinde önemli rol oynar. Fibromyalji (kas romatizması), osteoartrit (kireçlenme), iltihaplı romatizmal hastalıklar, boyun ve bel fıtıkları, nöropatik ağrı, dolaşım bozuklukları, diyabetik yaralar, inme, infertilite, erken menopoz gibi birçok hastalığın tedavisinde ozon tedavisi, kanlanmayı arttırıcı, iltihabı azaltıcı ve vücudun onarıcı mekanizmalarını harekete geçirici özelliklerinden yararlanmak için sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir" şeklinde konuştu.

DETOKS ETKİSİ VE CİLT YENİLENMESİ

Dr. Koca, "Ozon tedavisinin vücutta detoksifikasyon sağlayarak, metabolik atıkları ve oksidatif (dokulara zarar verici) maddeleri temizlediği sağlık üzerine bir diğer önemli faydalarıdır. Vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olan ozon, genel sağlığı iyileştirirken, cilt hücrelerinin yenilenmesine de katkı sağlar. Cilt ve diğer doku hücrelerinin daha sağlıklı bir şekilde yenilenmesi için ozon, dokular için gerekli oksijeni sağlayarak cildin gençleşmesine yardımcı olur" ifadelerine yer verdi.

OZON TEDAVİSİNİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Ozon tedavisinin uygulama yöntemleriyle ilgili bilgi veren Dr. Koca, "Tıbbi ozon tedavisi, birçok yollarla vücuda uygulanabilir. En sık uygulanan yöntem majör ozon olarak isimlendirilen ozon tedavisi uygulanacak kişiden tamamen steril ve kapalı özel bir ozon seti ile yaklaşık 100 cc kan alınıp, içine ozon gazı zerk edilip, ozonlanmış kanın tekrar hastaya damar yolu ile verilmesi şeklindedir. Bunun dışında; serumun içine ozon gazı katılarak, ozonlanmış kanı aşı şeklinde kasa uygulayarak, torbalama metoduyla, rektal, vajinal, üretral gibi seçeneklerin yanı sıra, ozon gazı doğrudan kas veya disk içine ya da cilt altına da uygulanabilmektedir. Ozonun hangi dozunun, hangi uygulama yöntemi ile uygulanacağına hastayı değerlendirdikten sonra tıbbi ozon konusunda eğitim ve ozon tedavisini uygulama ruhsatı almış olan hekim tarafından karar verir" diye konuştu.

Dr. Koca, klasik tıbbi tedavilerden yeterli fayda görmeyen, ilaç kullanmak veya ameliyat olmak istemeyen hastalar için tamamen doğal, yan etkisiz ve tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olarak ozon tedavisinin gün geçtikçe daha çok tercih edildiğini söyledi.