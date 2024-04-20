Bahar alerjisi kimlerde sık görülür, başa çıkmanın yolları neler?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:41

Güncelleme: 20.04.2024 - 18:41

BBC hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, ağaç poleninin yılın bu döneminde orta veya yüksek seviyede olduğunu, rüzgarlı havanın onları etrafa saçarak durumu daha da kötüleştirebildiğini söylüyor.

Birçok farklı bitki ve ağaçtan salınan polenler, alerjisi olanlarda burun, göz ve boğazın şişmesine veya tahriş olmasına neden olan proteinler içeriyor. Gözlerdeki kaşıntı ve burun akıntısının sebebi, vücudun polenlerden kurtularak kendini korumaya çalışması.

KİMLERDE BAHAR ALERJİSİ OLMA OLASILIĞI YÜKSEKTİR?

Saman nezlesi, genellikle gençken başlasa da, her yaşta baş gösterebilir.

Aile üyelerinde bahar alerjisi olan kişilerde veya astımı olanlarda daha sık görülür.

Başka alerjileri olan kişilerde olma olasılığı da daha yüksektir.

İnsanlar, farklı polen türlerinden etkilenebilir.

Örneğin, ilkbaharda ağaç poleni, yazın çimen poleni ve sonbaharda yabani ot poleni etkili olabilir.

BAHAR ALERJİSİNİN SEMPTOMLARIYLA NASIL BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ?

Bahar alerjisinin tedavisi olmasa da, semptomlarıyla birçok farklı yolla başa çıkılabilir. Bunlar arasında en etkili olanlar:

Polenlerin göze girmesini engellemek için güneş gözlüğü takmak

Yeni kesilmiş çimlerden uzak durmak

Dışarıdan gelince kıyafet değiştirmek

Polen sayısının daha yüksek olduğu akşam üstü saatlerinde dışarıda fazla vakit geçirmemek

Geceleri pencereleri kapatmak

Alerjinin etkisini önlemek ve şişliği azaltmak için antihistaminik veya farklı formlarda steroidler de kullanılıyor.