Bahar geldi, alerjiler arttı: Uzmanından uyarılar

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:46

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:46

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte toz alerjisi olan çocukları olan aileler, artan alerjik reaksiyonlar nedeniyle tedirginlik yaşamaya başladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, aileleri bu dönemde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TOZ ALERJİLERİ BAHARLA BİRLİKTE ARTAR

Toz taşınımı nedeniyle ailelerin panik yaşadığını belirten Dr. Yurtseven, "Toz alerjileri, özellikle bahar aylarının gelmesiyle hepimizin korkulu rüyası oluyor. Astımı olanlar ve alerjik belirtileri bulunan kişiler bu dönemde panik yaşayabiliyor. Ancak gerekli önlemleri alırsak bu süreci en hafif şekilde atlatabiliriz. Toz taşınımı genellikle Sahra Çölü gibi sıcak iklim bölgelerinden rüzgarla bizim bölgelere ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuda uyarılarda bulunuyor. Aileler bu uyarıları yakından takip etmeli ve çocuklarını dışarıya çıkarırken dikkatli olmalılar. Çocukların toza maruz kalma süresini azaltmak, alerjik semptomları önlemek açısından çok önemli. Bu tozlar burun yoluyla solunduğunda akciğerlere ulaşarak alerjik belirtileri artırabiliyor" dedi.

ÇOCUKLARI ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKARMAYIN

Çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yurtseven, "Zorunlu durumlarda dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske kullanılabilir. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Yağmur yağdıktan sonra tozlar yere inerek araçların ve yolların üzerinde birikebiliyor, bu da şikayetlerin artmasına sebep olabilir" şeklinde konuştu.

EVDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Dr. Yurtseven, evde alınabilecek önlemler hakkında da bilgi verdi. "Tozlar sadece dış ortamda değil, ev içinde de bulunabiliyor. Kıyafetlere temasla toz yayılabiliyor. Bu yüzden yatmadan önce duş almak faydalı olabilir. Duvardan duvara halılar yerine daha küçük ve yıkanabilir halılar tercih edilmeli. Ev sık sık elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Ev tozu akarları alerjik çocuklarda semptomların artmasına yol açabiliyor. Yastık ve yorganların düzenli olarak değiştirilmesi de önemli" dedi.

NEM ORANI ÖNEMLİ

Nem ve rutubetin, toz akarlarının yaşamını kolaylaştıran unsurlar olduğuna dikkat çeken Dr. Yurtseven, "Evin nem oranı yüzde 50’nin altında tutulmalıdır. Çocukların odalarında büyük mobilyalar, yüklükler, kitaplıklar gibi toz biriktirebilecek eşyaların olması da tozu artıran etkenlerdir. Bu konulara dikkat edildiği takdirde, çocuklar bu dönemi daha konforlu bir şekilde geçirebilir" şeklinde konuştu.