Bahar nezlesinin sonu mu geliyor? Nasıl tedavi edilebilir?

Havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca kişi için hapşırık, burun akıntısı ve göz kaşıntısı ile seyreden bahar nezlesi sezonu açıldı. Bağışıklık sisteminin polen, toz akarı veya hayvan tüyü gibi maddeleri "tehlike" olarak algılamasıyla ortaya çıkan bu durum, modern tıbbın sunduğu yeni yöntemlerle artık bir kader olmaktan çıkıyor.

YAŞAM KALİTESİNİ VE OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Alerji uzmanları, toplumda çoğu zaman "basit bir nezle" olarak görülen bu durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Profesör Stephen Durham, bahar nezlesinin uyku bozukluklarına, kronik yorgunluğa ve hatta çocukların okul performansında düşüşe neden olduğunu belirtiyor. Tedavi edilmeyen vakalarda ise bağışıklık yollarındaki iltihap alt solunum yollarına inerek astım riskini iki katına çıkarabiliyor.

DİL ALTI İMMÜNOTERAPİ: BAĞIŞIKLIĞI EĞİTMEK

Klasik antihistaminik ilaçlar sadece belirtileri baskılarken, Alerjen İmmünoterapisi (AIT) hastalığın seyrini değiştirebiliyor. "Alerji aşısı" olarak bilinen enjeksiyon yöntemine alternatif olarak geliştirilen dil altı damla ve tabletler, anafilaksi (alerjik şok) riskinin çok daha düşük olması nedeniyle öne çıkıyor.

Uzman Dr. Glenis Scadding, bu tedavinin vücudu alerjenlere karşı duyarsızlaştırdığını belirterek şu bilgileri veriyor:

"Dil altı tedavisiyle vücudu eğitiyoruz. Üç yıl boyunca düzenli uygulandığında, tedavi bırakıldıktan sonra bile uzun vadeli iyileşme sağlamak mümkün."

TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Tedavinin başarısında zamanlama kritik rol oynuyor. Uzmanlar, immünoterapi tabletlerinin polen mevsiminden 8 ila 16 hafta önce alınmaya başlanması gerektiğini ifade ediyor. Belirtileri baskılamak için kullanılan burun spreyleri ve ilaçların da sezon başlamadan düzenli kullanımının, atakların şiddetini %85 oranında azalttığı kaydediliyor.

KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

İlaç ve terapi desteğinin yanı sıra, günlük hayatta alınacak basit önlemler de semptomları hafifletebiliyor:

Eve gelince duş alın: Saçlara ve cilde yapışan polenleri temizlemek, özellikle yatmadan önce büyük önem taşıyor.

Gözlük ve maske kullanın: Dışarı çıkarken fiziksel bariyer oluşturmak alerjen girişini azaltır.

Pencereleri kapalı tutun: Polen yoğunluğunun arttığı saatlerde ev ve araç pencerelerini kapalı tutmak koruyucu bir önlemdir.

Uzmanlar, "Büyüyünce geçer" ya da "Eczaneden alınan rastgele bir ilaç yeter" mantığının yanlış olduğunu; doğru uzmana ulaşmanın hastalığın astıma dönüşmesini engelleyebileceğini hatırlatıyor.