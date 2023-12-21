Bakan dev bütçeyi inkâr etti

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını, aksine azaldığını, “Şehir hastaneleri bütçeyi yutuyor” demenin “ya bilgisiz ya da maksatlı” olduğunu savundu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda yer alan sağlık bütçesi verileri, Koca’yı yalanlıyor. Verilere göre 17 şehir hastanesine ayrılan bütçe 2023’te 46 milyar 662 milyon lirayken 2024’te 84 milyara çıkıyor. Şehir hastaneleri bütçesinde 2020’den bu yana yüzde 79 artış gerçekleşirken bu hastaneler için 2024 bütçesiyle birlikte 5 yılda toplam 183 milyar ödenmiş olacak. Hastanelerin hizmet ödemeleri son bir yılda yüzde 38, kira ödemeleri ise yüzde 108 artmış durumda.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik gereği de şehir hastaneleri ödemeleri asgari ücret artış oranları, güncel enflasyon ve döviz kurundan etkilenerek giderek artıyor. Toplam yatak sayısı 27 bin 815 olan şehir hastanelerinin yatak başına yıllık maliyeti 3 milyon TL’ye denk geliyor. 2024 yılı şehir hastaneleri bütçesi, 2023’te Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 49 projenin maliyetinin yüzde 55 üzerinde seyrediyor.