Engin Altay, Meclis'te AKP sıralarına baka baka haykırdı: Bu bütçe haram bütçesidir...

Abone Ol google-news

Engin Altay'dan Meclis çıkışı: "Bütçe haram bütçesidir!"

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2023 Salı, 11:15

Engin Altay, AKP sıralarına haykırdı:  "Bütçe haram bütçesidir!"

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler