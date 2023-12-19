Engin Altay, Meclis'te AKP sıralarına baka baka haykırdı: Bu bütçe haram bütçesidir...
Engin Altay'dan Meclis çıkışı: "Bütçe haram bütçesidir!"
Engin Altay, AKP sıralarına haykırdı: "Bütçe haram bütçesidir!"
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