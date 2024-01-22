Bakan Fahrettin Koca 'Yakında uygulayacağız' demişti: SMA ilacı için adım atılmadı!
Ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı SMA Tip-1’e yakalanan bebeklere gerekli olan “gen tedavisi” için halen uygulamaya geçilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl tedavi sözü vermişti.
Ölümcül ve ilerleyici bir kas hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1’e yakalanan bebeklerin ve ailelerin bugüne dek üretilmiş en pahalı ilaç olarak bilinen “Zolgensma”ya ulaşma mücadeleleri sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2022’de yayımladığı SMA Klinik Protokolü’ne göre Batı toplumlarında her 40 kişiden 1’i SMA taşıyıcısı. Türkiye’de ise yılda ortalama 150 bebek SMA ile doğuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl Haziran ayında yaptığı açıklamada Bilim Kurulu’nun SMA tanısı almış hastaların ihtiyacı olan gen tedavisi için planlama yaptığını ve tedavinin yakında uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. Koca’nın açıklamasının ardından 7 ay geçmesine karşın henüz bir adım atılmadı. Devletten yeterli destek bulamayan ailelerin kendi imkânlarıyla başlattıkları yardım kampanyaları ise pek çok kentte sürüyor.
‘AYLARDIR ÇALIŞMA YOK’
Kızını SMA nedeniyle kaybeden SMA ve Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, bakanlık tarafından henüz bir adım atılmamış olmasına tepki gösterdi. Kurt, “En son yedi ay önce bakanlık tarafından söz edildi fakat ortada bir netice yok. Bir an önce verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. İlaçların hangi çocuklara verileceği açıklanacaktı fakat aylardır çalışma yok. Çocukların seçilerek değil, SMA hastası oldukları için kendi ülkelerinde tedavi edilebilir olmasını istiyoruz. Öte yandan SMA hastalarının kullandığı öksürtme cihazının fiyatı şuan 150 bin lira ve SGK kapsamında değil” diye konuştu.
‘ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR’
Çevresi olmayan SMA’lı çocukların bağış kampanyalarının yavaş ilerlediğine dikkat çeken Kurt, “En son bir komutanımızın kızı Parla’nın kampanyası tamamlandı. Kimsesiz inşaat işçisi bir ailenin çocuğu olan bir SMA’lı çocuğumuz var. Onun kampanyası daha yüzde 50’ye ulaşabildi çünkü çevresi yok, kampanyayı üstlenecek kimsesi yok. Bu da demek oluyor ki, biz çocukları seçiyoruz. Garibanın ölüme terk edilip imkânı olanın kurtulduğu bir sistemden çok rahatsızım” ifadelerini kullandı.
SMA ortaya çıkmadan veya erken dönemde belirlenmesi için 2021 yılı sonunda evlenecek çiftlere, Mayıs 2022’den beri de yenidoğan bebeklere yönelik tarama yapılıyor.
KÜÇÜK ÇINAR
YARDIM ELİ BEKLİYOR
Çağın amansız
hastalıklarından
DMD Dushenne
Musküler Distrofi
(Kas erime)
hastalığı teşhisi
konulan 5 yaşındaki
Çınar Atar için anne
ve babası oğullarının ABD’de
tedavi olması için valilikten izin
alarak yardım kampanyası başlattı.
ABD’deki tedavi için 3.4 milyon
dolarlık parayı bulamamaları
halinde 5 yaşındaki oğlunun
yaşam şansının kalmayacağını
belirten anne Nilay Atar, yüzde 40’ı
toplanan paranın tamamlanması
için herkesten yardım istedi.
Çınar’ın tedavisi için gereken
paranın en geç 2024 Şubat ayının
sonuna kadar toplanması gerekiyor.
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