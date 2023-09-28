Bakan Fahrettin Koca'nın Covid aşısıyla ilgili sözlerine tepki: Akıl ve bilim dışı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19’un “Eris” varyantına ilişkin “Kesinlikle yeni bir tedbir gerekmiyor” dedi. Yerli aşı TURKOVAC’ı satmak için kurulan dev şirketin zarar ettiğini ve iflasın eşiğine geldiğini duyuran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Koca’nın vaka sayıları konusunda sabıkalı olduğunun altını çizdi.

Bakan Koca, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “COVID-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Biz kadim tekniklerle üretilen aşıyı yani TURKOVAC’ı geliştirmiştik. Kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Endişe edecek durum yok” dedi.

(Murat Emir)

Bakanın açıklamalarının bilimsel olmadığının altını çizen CHP’li Emir, “Hastalığın çok hızlı bulaştığını, ağır seyretmediğini fark etmişler ama bunu ancak dokuz vakada belirlemişler. Dokuz kişide görülmüşse test yapmıyorsunuz demektir. TURKOVAC’ı ne kadar överse övsün. Bakanının bir hekim olarak bilimsel konuşmasını bekliyorum. Faz 3 sonuçlarını verebilmesi gerekir. Bilinmezlikler içerisinde bir şeyleri saklıyorlar” dedi.

(Vedat Bulut)

‘BİLİME BOYUN EĞMEMEK’

Koca’nın, “Küresel COVID-19 aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil” ifadeleri de tepki çekti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, “Bu söylem ‘Bilime boyun eğmeyeceğiz’ anlamına geliyor. Aslında bakanın kafasında ‘bilime boyun eğmemek’ var. Dünya bir taraftan aşılar üretiyor. Türkiye de yapabilir. Aşı fabrikası açacaklardı, Hıfzıssıhha’yı kuracaklardı. Hâlâ bir çalışma yok” dedi. Grip ve COVID-19 gibi hastalıklarda sezonsal aşılar yapılması gerektiğini kaydeden Bulut, “Aşı baskısına boyun eğmeyen bakan, ilaç ve tedavilerden doğan masrafları kendi mi ödeyecek?” diye konuştu.