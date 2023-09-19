Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması

Son dakika gelişme... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından COVİD-19'un Eris varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 19:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından COVİD-19'un Eris varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. “Eris” adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."


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