Bakan Koca 'Gri kod devreye giriyor' demişti... SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya: Kale hastane çözüm değil

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında hastanelerdeki güvenlik personeli sayısını artırma planlamalarının olduğunu belirtti. Koca, “Ayrıca ‘Gri Kod’ denilebilecek. ‘Beyaz Kod’ öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

(Kubilay Yalçınkaya)



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya ise kale hastanelerin sorunları çözemeyeceğini belirterek, “Sağlık politikalarındaki sorunların temeline inilmiyor. Tamamen güvenlik üzerinden şiddeti engelleme gibi bir yola gidiyorlar. Daha fazla güvenlik, daha güvenli bir çalışma ortamı demek değil” diye konuştu

Yalçınkaya, Resmi Gazete’de yayımlanan toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümlerine dikkat çekerek, “TİS’te sağlıkta şiddete ilişkin hiçbir hüküm yok. Sağlıkta şiddet, iş sağlığı ve işçi güvenliği meselesidir. Burada iktidarın sorumluluğu var. Bakanlığın şiddete uğrayan sağlık emekçilerinin şiddet nedeniyle uğradığı zararı, işveren olarak tanzim etmesi gerekiyor” dedi.