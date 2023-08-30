Bakan Koca sözünü tutmadı parası olmayana tedavi yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsü aşısının ücretsiz yapılmasına ilişkin “Aşılamaya başlayacağız” demişti. Koca’nın açıklamalarının üzerinden 9 ay geçmesine karşın herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00
Bakan Koca sözünü tutmadı parası olmayana tedavi yok
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Aşının tek bir dozu ise 2 bin 575 TL’ye çıktı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı maliyetin taramadan az olduğunu belirtti.

Aşının hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Kırımlı, “Sağlık Bakanlığı sözünün arkasında dursun. ‘Getireceğim’ dediği için kampanya da yapamadık. Gerçi bu aşıyı beklerken elimizdeki diğer aşılardan da olduk” ifadelerini kullandı. Kanser tarama kitlerinin eksikliğine de dikkat çeken Kırımlı, “Kanser tarama kitleri, çok az geliyor. Böyle olunca taramalar aksıyor. Sonuçlar geç çıkıyor. Geç tanı alınırsa ondan sonra helikopterlerle hasta taşıyoruz. O noktaya gelmemesi lazım” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsü aşısının ücretsiz yapılmasına ilişkin “Aşılamaya başlayacağız” demişti.


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