Bakan Koca'dan 'SMA taraması'na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs 2022'de yürürlüğe giren SMA taramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde SMA taraması yapıldığını ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:47
Bakan Koca'dan 'SMA taraması'na ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için Mayıs 2022’de başlatılan SMA taraması çerçevesinde 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yapıldığını açıkladı. 

'6 AYLIK SÜREÇTE SAĞ KALIM ORANI YÜZDE 100 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR'

SMA hastalığına karşı yeni bir döneme girdiklerini belirten Koca, “SMA tanısı konup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu. 

SMA hastası çocuğu olmayanların da yeni çocuk yapmaları halinde risk taşıdıklarını dile getiren Koca, “Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli. Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele: Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız” dedi. 


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