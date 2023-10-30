Bakan Koca'nın şehir hastanesi duyurusuna şikâyet yağdı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:00

İnşaatına 2017 yılında başlanan ve 2021 yılında hizmete girmesi gereken İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, yaklaşık üç yıllık gecikmeyle 16 Ekim 2023 tarihinde hizmete girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanenin açılışını duyurduğu sosyal medya paylaşımının altına “randevu bulamama” ve “malzeme eksikliğiyle” ilgili şikâyetler yağdı.

Söz konusu hastane için devletin yüklenici firmaya 25 yıl içinde yatırım maliyetinin en az sekiz katı fazla ödeme yapacağına dikkat çeken CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Sağlık hizmetlerine ulaşım her geçen gün zorlaşıyor ve sıkıntılar giderek artıyor. Kamunun ağırlıklı olduğu sağlık hizmeti modelinin bir an önce hizmete geçirilmesi gerekiyor” dedi.