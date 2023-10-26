Bakan Koca’dan DST’ye Gazze çağrısı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:22

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 gündür İsrail’in saldırısı altında olan Gazze’ye insani ve sağlık yardımı için Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhonam Ghebreyesus’a mektup yazdığını duyurdu.

Bakan Koca, konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabından “Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Gazze için alması gereken aksiyonu Genel Direktör Dr. Tedros’a, kendisine dün saat 13.30’da ulaşan bir mektupla hatırlattım” notuyla paylaştığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

“ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ”

“Gazze'de hayat, eğer buna hayat denebilirse, iki haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında. DST Genel Direktörü olarak bu olağanüstü duruma sarf ettiğiniz dikkatin farkındayım. Her şeyden öte, bir insan, kendini insanlığın hizmetine adamış insan sağlığı savunucusu olarak da neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. Gazze'ye muhtaç olduğu sağlık hizmetinin ulaşması için gösterdiğiniz tüm çabalar için şahsımıza ve bir üyesi olduğumuz teşkilatınıza teşekkür ediyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim ki masum sivillerin hayatını kaybettiği yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapabilecekleriniz, bugüne kadar yaptıklarınızdan çok daha fazladır, buna yürekten inanıyoruz. Yaşadığımız günler Dünya Sağlık Teşkilatına, insanlığın onurunun artık daha fazla çiğnenmesini önleme misyonu yüklüyor. Hiç şüphem yok ki, alınmasına öncülük edeceğiniz kararlar harekete geçireceğiniz imkânlar ve ayrıca şahsi saygınlığınızla dünya toplumlarının beklentilerini gerçeğe dönüştürecek ve büyük minnettarlık duyulacak adımlar atabilirsiniz. Dünya Sağlık Teşkilatını bu beklentilerin hayli gerisinde görmek hatta siyasi iradelerin de gerisinde kaldığını bilmek kabullenilebilir bir olgu değildir. 75 yılında olan, bu süre içinde nice krizlere karşı başarılı sonuçlar almış bu kurumdan beklentimizin, gücünü aşan bir beklenti olduğunu düşünmüyorum: Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ve elbette, üyesi olduğumuz bu kurumun gücünü bunun çok daha ötesinde ivedilikle ortaya koymasını büyük bir ümitle bekliyoruz.

“DST, SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMALI”

Sayın Genel Direktör Değerli Dostum; Dünya Sağlık Teşkilatı, önderlik sorumluluğu ile ve acilen gerekli girişimlerde bulunarak Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı. Ülkemin, hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze'ye ulaştırmaya yaralılar Türkiye'de tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığını bilmenizi isterim. Hayat kurtarmak için eksik olan şey, gerekli şartların oluşturulmasıdır. Dünya Sağlık Teşkilatının mottolarından biri ‘Herkes için sağlık’ diğeri ‘Kimseyi geride bırakmamaktır.’ Bir Sağlık Bakanı, bir insan ve baba olarak size çağrım bu iki mottonun birer hakikat olduğunu tekrar ortaya koymanızdır. Tüm Türkiye'nin beklenti dolu selamlarını iletiyorum.”