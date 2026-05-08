Bakanlık ‘beyaz önlük giyemezler’ demişti: Danıştay yürütmeyi durdurdu

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda kamu eczacılarının beyaz önlük giyme hakkı ellerinden alındı. Eczacı-Sen kılavuzun kabul edilemez ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek 13 Ekim 2025 tarihinde hukuki süreç başlattı. Bugünse kamu eczacılarının beyaz önlük giymesi gerekliliğine ilişkin açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Eczacı-Sen Başkanı Ecz. Orhan Çoban, “Eczacılar için beyaz önlük, mesleki bir simge, güven ve sağlık alanında ayırt edici bir sembol, mesleki bir tamamlayandır. Sağlık Bakanlığı’nın kılavuzu yüzyıllardır süregelen bu simgeyi yok saymasının yanı sıra ‘Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği ile de uyuşmayan bir karardı. Bununla ilgili başlattığımız hukuki mücadelemizde önemli bir kazanım elde ettik ve Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu kararı yerinde buluyor, konuyu takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

‘HAKKIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ’

Sendika avukatı Uğur Kumcu da, “Bu karar ile davamızda haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Yürütmenin durdurulması yerinde bir karardır ve haksız ve hukuksuz bir uygulamanın uygulanması sonlandırılmıştır. Gelecek günlerde davamızı esastan incelenmesi neticesinde kazanacak ve eczacıların beyaz önlük hakkının vazgeçilmez ve değiştirilemez olduğunu ortaya koyacağız” dedi.