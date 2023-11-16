Bakanlık 'var' diyor, eczacılar tersini anlatıyor... CHP'li İlgezdi: Parkinson ilacı yok

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Parkinson hastalarının ilaca erişim sıkıntısını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Parkinson hastalarının kullanması gereken ilaç 6-7 aydır piyasada yok. Muadili olan ilaç ise SGK’nin ödeme listesinde yer almadığı için ancak parası olan hastalar ve hasta yakınları ilaca erişebilmektedir. İlaç neden bulunmamaktadır” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Koca, “Hastalarımızın ilaca erişiminde sorun bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Koca’nın sözlerine karşın yurttaşların hâlâ ilaç bulamadığını söyleyen İlgezdi, “İlaç aylardır piyasada olmamasına rağmen bakanlık olduğunu iddia ediyor. Madem bakan bu ilacın olduğunu söylüyor, o zaman Türkiye genelinde eczane eczane kaç ilaç var bunun bilgisini paylaşsın. Halk sağlığının söz konusu olduğu bu konuyu rakamsal veri paylaşmadan geçiştiremezsiniz” diye konuştu.

İlgezdi, “Eczacılarla görüştüğümüzde ayda 1 ya da 2 kutu ilacın geldiğini ancak bir Parkinson hastasının aylık tedavisi için 3 kutu ilaca ihtiyacı olduğunu iletiyor. Hastalar ilaca ulaşamadığı için SGK ödeme kapsamında olmayan muadil ilacı para ödeyerek alıyor. Sağlık Bakanlığı acilen bu sorunu çözmelidir” çağrısını yaptı.