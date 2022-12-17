Bakanlıktan kritik 'sağlık raporu' açıklaması
Sağlık Bakanlığı, raporların 30 Haziran 2023'e uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dün daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklanmıştı.
Bugün bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.
Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.
Bu süreçte, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak.
Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'
- Mitingi AKP mi düzenliyor devlet mi?
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti