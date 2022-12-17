Bakanlıktan kritik 'sağlık raporu' açıklaması

17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:14

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dün daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Bugün bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.

Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.

Bu süreçte, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak.

Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.