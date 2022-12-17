SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurum, ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

AA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 00:04
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."


Sosyal Güvenlik Kurumu ilaç rapor

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