Bakımsız klimalar bakteri üflüyor

26 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Doç. Dr. Hasan Demirhan, klima hastalığı ve tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Klima hastalığının, akut farenjit ve grip ile karıştırıldığını belirten Demirhan, “Klima hastalığı, yaz gribiyle karıştırılıyor ancak viral enfeksiyonlara göre daha ağır geçiyor. Bakımı yapılmayan ya da yeterince temizlenmeyen klimalar bakteri yuvası" ifadelerini kullandı.

Demirhan, yaz aylarında yüksek ateş, halsizlik, terleme, ses kısıklığı, öksürük ve balgam çıkarma ile karakterize bir durum olan ve halk arasında yaz gribi ancak tıp literatüründe lejyoner hastalığı ya da klima hastalığı olarak geçen durumun bakteriyel kaynaklı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalığa, yeterince temizlenmemiş ve bakımı yapılmamış merkezi havalandırma, ısıtma sistemleri ve klimalar kaynaklık eder. Etken ise Legionella pneumophila isimli bir bakteridir. Viral enfeksiyonlara göre ağır seyreder, ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır. Viral etkenlere göre tehlikelidir ancak kişiden kişiye bulaş daha azdır. Hastalık bakteriyel olduğundan antibiyotik kullanımı gerektirir. Bunun yanı sıra istirahat, bol sıvı tüketimi C ve D vitamin takviyesi destek tedavilerdir"

AKUT FARENJİTTE İŞİTME KAYBI TEHLİKESİ

Doç. Dr. Demirhan, toplumda sık rastlanan farenjit hastalığına da değinerek, akut farenjitte, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısının ön planda olduğunu bildirdi.

Şikayetlere öksürük eklenirse viral enfeksiyonun daha çok akla geldiğini aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Viral, bakteriyel ve fungal nedenlerle ortaya çıkabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar daha çok kış aylarında gözükürken viral enfeksiyonlar yaz ve mevsim geçişlerinde meydana gelir. 2 hafta iyileşme görülür. Orta kulak iltihabı, sinüzit, boyunda apse ve romatizmal ateşe neden olması dolayısıyla tanı ve tedavisi hayati önem taşıyor. Tedavide gecikme durumunda bademcik çevresinde apse, sinüzit ile orta kulak iltihabına bağlı işitme kayıpları yaşanabilir. Akut romatizmal ateş, akut böbrek rahatsızlıkları da nadir görülen ciddi komplikasyonlardan. Tanı için hızlı antijen testi ve kültür alınabilir. Ancak çoğunlukla ilk muayene sonrasında olası etkene yönelik ampirik tedavi uygulanmaktadır"