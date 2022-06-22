Yaz aylarında klima çarpmasına dikkat!
Uzm. Dr. Filiz Arabacı, yaz aylarında yaşanan klima çarpmasının, havaların ısındığı bu günlerde arttığını belirterek, “Çok sıcak ortamda iken klimanın ayarını birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin. Klimanın çarpmaması için üfleme hızını da orta ya da düşük seviyede kullanabilirsiniz” dedi.
Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, yaz aylarının kurtarıcısı olan klimaların devreye girmesiyle birlikte, tehlikelerine karşı da vatandaşları uyardı.
Dr. Arabacı klimaların ateşli boğaz enfeksiyonları, lejyoner hastalığı gibi hastalıklara yol açtığına dikkat çekerek, “Yaz geldi ve klimalar devreye girdi. Beraberinde çoğu insanda burun akıntısı, kas ağrısı ve halsizlik gibi, toplumda yaygın olarak bilinen adı ile klima çarpması zamanı başladı.
Klima çarpması diye tanımladığımız şey aslında bedenimizin fiziksel olarak tam sıcağa adapte olduğu dönemde klimaların devreye girmesiyle vücudumuzun sıcaktan soğuğa geçmeye uyum sağlayamamasıdır. Vücudun sıcaktan soğuğa adapte olamaması, hastalık ya da çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Bu durumu engellemenin ilk yolu, yaz mevsiminde klima ayarlarını bedenimize göre ayarlamaktır” diye konuştu.
"YÜKSEK ATEŞ, HALSİZLİK, BURUN AKINTISI"
Dr. Arabacı, temelde yatan problemin “Ani ısı değişiminin bağışıklık sistemimizi bozarak daha kolay hastalanmamıza neden olması” olduğunu vurgulayarak ‘Yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, burun akıntısı ve boğaz ağrısı” gibi şikayetler olması halinde mutlaka hekime başvurmak gerektiğini ifade etti.
İç mekanların ortalama sıcaklığının 22-25 derece arasında olması gerektiği bilgisini aktaran Dr. Arabacı, “Çok sıcak ortamda iken klimanın ayarını birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin, ısı hala fazla geliyorsa biraz daha kısın ve soğuk ortama yavaş bir geçiş sağlayın. Klimanın çarpmaması için üfleme hızı da orta ya da düşük seviyede kalmalı” dedi.
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